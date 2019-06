Transatlantique : Air France, KLM et Delta fêtent les dix ans

C’est en 2009 qu’Air France, KLM et Delta ont finalisé leur accord de co-entreprise (joint-venture) de coopération transatlantique. Construit autour d’un réseau de 7 hubs (5 aux Etats-Unis et 2 en Europe), le partenariat couvre aujourd’hui le Canada, les Etats-Unis, le Mexique et l’Europe. « Le succès de notre joint-venture avec Delta provient d’une offre riche et combinée, adaptée à tous nos clients, du B2C au commerciaux et agences en passant par le corporate. Nous sommes très fiers du chemin parcouru et sommes impatients d’étendre encore plus notre joint-venture », déclare Patrick Alexandre, directeur général adjoint Commercial, Ventes et Alliances du groupe Air France-KLM.

Les passagers bénéficient aujourd’hui de 38 routes supplémentaires entre l’Europe et l’Amérique du Nord comparativement à il y a dix ans, portant ainsi l’offre à plus de 270 vols transatlantiques par jour. Les routes entre les principaux hubs comme Paris-Detroit ou Amsterdam-Atlanta permettent d’accéder à une multitude de destinations en correspondance. Le partenariat entre les trois compagnies permet aussi de relier plus facilement les villes grâce à des vols directs sans passer par des hubs, comme par exemple les lignes Raleigh/Durham-Indianapolis, Paris CDG-Dallas ou Amsterdam/Schiphol. Parallèlement, les passagers ont accès à un plus grand nombre de salons en Amérique du nord et en Europe et peuvent plus facilement obtenir des surclassements grâce aux programmes de fidélité des compagnies. Au global, Air France, KLM et Delta, grâce à la co-entreprise sur l’Atlantique Nord transportent à présent 20% de clients en plus par rapport à il y a dix ans.

Le partenariat entre Air France, KLM et Delta est né sur les bases d’un précédent accord entre KLM et Northwest Airlines. C’est le 20 mai 2009 que, à la suite de l’accord de « ciel ouvert » sur les liaisons aériennes entre les Etats-Unis et l’Europe en 2007 et la fusion entre Delta et Northwest, le groupe Air France-KLM et Delta Air Lines ont officialisé leur engagement à long terme avec une co-entreprise. Un an plus tard, Alitalia a rejoint la joint-venture, offrant de nouvelles opportunités au départ de l’Italie. L’année dernière, les liens se sont encore resserrés puisque Delta a investi 375 millions d’euros pour prendre 10% du capital du groupe Air France-KLM.