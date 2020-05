Trans Maldivian Airways : la navette des îles

9 heures en hydravion

D’avion, on se rend bien compte de l’extraordinaire étendue de l’archipel. Les îles ou îlots s’alignent les uns derrière les autres. Les différentes teintes de bleu, qui varient selon la profondeur des lagons et des récifs coralliens, donnent l’impression de taches de peinture qui auraient été jetées par un gigantesque artiste, au gré de sa fantaisie et de sa créativité. D’ailleurs, le nom même de Maldives le symbolise bien, puisqu’il viendrait du sanskrit « mal- hodeep », signifiant « guirlande » ou « mal dvipa », signifiant « mille îles ».....

Véritable ruche

A proximité du hall des vols internationaux, on accède quasiment directement à tout un ensemble de pontons. On entre ici dans le domaine de la compagnie aérienne Trans Maldivian Airways (TMA pour les initiés) et on a l’impression de pénétrer dans une véritable ruche devant la noria d’hydravions qui décollent, amerrissent ou passent en visite de maintenance dans des hangars spécialement aménagés.....

52 De Havilland Twin Otter

Avec sa flotte de 52 De Havilland Twin Otter de 15 places ronronnant comme des horloges, TMA est la plus grande compagnie d’hydravions au monde. Et sachant que de l’île la plus au nord à celle la plus au sud,il y a neuf heures de voyage, l’utilité de TMA ne se dément pas. La compagnie a débuté ses activités en 1989, en tant que compagnie d’hélicoptères, sous le nom de Hummingbird Island Helicopters. Huit ans plus tard, elle a accueilli son premier hydravion.....

