Trafic long-courrier : le Paris/Orly Pointe à Pitre à la 4e place mondiale

Paris/Orly Point à Pitre : près de 139 000 sièges proposés en janvier

Les conséquences de la pandémie de covid-19 et les contraintes sanitaires ont complètement chamboulé le classement mondial des lignes aériennes les plus importantes en nombre de sièges proposés par les compagnies aériennes. Selon les statistiques fournies par OAG, la ligne reliant Paris/Orly à Pointe-à-Pitre a grimpé à la 4e place mondiale en janvier avec près de 139 000 sièges proposés, pas très loin du Dubai-Londres/Heathrow (190 365 sièges), du Caire-Jeddah (154 337) et du Orlando-San Juan (151 916). Et la ligne Paris/Orly Pointe-à-Pitre avancera encore dans le classement au mois de février car les mesures de confinement décidées par le Royaume-Uni ne manqueront pas de réduire la capacité en sièges entre Dubai et Londres/Heathrow.

Air Caraïbes et French bee bien placées

Air Caraïbes et Frenchbee, les fleurons aériens du groupe Dubreuil sont bien placées pour capter à leur profit cette situation, favorisée par une situation sanitaire sous contrôle dans les Antilles. Par surprenant donc qu'elles aient décidé de renforcer le coeur de leur réseau (Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Cayenne) et de relancer deux nouvelles destinations : Punta Cana (République Dominicaine) et Port-au-Prince (Haïti).

Air France et Corsair veulent aussi en profiter

Devant ces perspectives, il n'est pas surprenant que Air France ait décidé de fortement renforcer sa desserte de l'Outremer pour son programme d'été 2021. La compagnie aérienne va renforcer cette desserte grâce à un développement des lignes au départ de Roissy CDG et proposera cet été jusqu'à 56 vols par semaine entre les Antilles, la Guyane et la Réunion et les deux aéroports parisiens. De même, Corsair mieux recentrer son réseau sur l'Outremer, à la faveur de son changement récent d'actionnaires.