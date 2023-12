Trafic aérien mondial : un record historique attendu en 2024

Le séisme généré par la crise du transport aérien mondial consécutive à la pandémie de Covid-19 n’est plus qu’un souvenir. L’Association internationale de Transport Aérien (IATA) a annoncé qu’elle s’attendait à ce que les compagnies aériennes mondiales transportent en 2024 un record historique de 4,7 milliards de passagers, soit plus qu’avant la crise sanitaire. En effet, le précédent record, datant de 2019, était fixé à 4,54 milliards de passagers.

Chiffre d’affaires mondial, historique lui aussi

Dès cette année, l’ensemble des compagnies aériennes mondiales devraient repasser dans le vert, avec des bénéfices cumulés de 23,3 milliards de dollars, soit un quasi triplement par rapport à la précédente prévision faite par l’IATA en juin dernier, qui tablait sur 9,8 milliards de bénéfices cumulés pour l’année 2023. Pour l’année se finissant, l’IATA prévoit un total de 4,29 milliards de passagers, soit un léger retrait par rapport à la précédente prévision de juin, qui envisageait un trafic total de 4,35 milliards de passagers. Pour 2024, les bénéfices cumulés des compagnies aériennes devraient grimper à 25,7 milliards de dollars, pour un chiffre d’affaires global, historique lui aussi, de 964 milliards de dollars, soit une croissance de 7,5% par rapport au chiffre d’affaires global estimé pour 2023 (896 milliards de dollars) et de plus de 15% par rapport à 2019 (838 milliards de dollars). L’IATA prévoit que les compagnies américaines, européennes, moyen-orientales et d’Asie-Pacifique dégageront des bénéfices l’année prochaine. Mais les compagnies sud-américaines et africaines resteront dans le rouge en 2024.