TRA-C industrie ; le spécialiste du Soudage par Friction Malaxage – Friction Stir Welding

TRA-C industrie dispose d’un savoir-faire reconnu dans la technologie de Soudage par Friction Malaxage, également appelé Friction Stir Welding – FSW. Aujourd’hui leader européen de ce procédé, cette PME de l’ouest lyonnais est la seule entreprise, française mais aussi européenne, à proposer une approche globale comprenant la R&D, la production et les machines sur ce process innovant.

Le Soudage par Friction Malaxage, une technologie innovante de soudage à l’état solide.

Ce procédé de soudage, plus communément appelé Friction Stir Welding – FSW, dispose de nombreux avantages. Il s’agit d’une technologie de soudage à l’état solide qui ne nécessite d’aucun ajout de métal d’apport. Economique, elle permet d’augmenter considérablement la productivité puisqu’elle possède d’une vitesse de soudage élevée (jusqu’à 3m/min). Rendant possible le soudage multi-métaux (aluminium/cuivre, aluminium/acier inoxydable, aluminium/acier…), elle assure des propriétés mécaniques optimisées et permet d’optimiser le bilan masse de certaines conceptions. Le FSW est compatible avec des jonctions de fortes épaisseurs (jusqu’à 80 mm) en une passe. C’est également un procédé « vert » qui respecte l’environnement en ne dégageant ni fumée, ni gaz toxique.

Le Soudage par Friction Malaxage séduit d’ores et déjà les grands groupes de l’automobile, de l’aéronautique, de la défense et des autres secteurs exigeants.

TRA-C industrie, votre partenaire unique dans vos besoins en FSW.

TRA-C industrie, leader européen du FSW, accompagne ses clients dans la conception et l’implantation de cette solution. Cette PME a la capacité de gérer des projets à haute valeur ajoutée, qu’ils soient en France ou à l’international en mettant à la disposition de ses clients son savoir-faire.

Depuis les phases amont, grâce à son bureau d’études, jusqu’à ses moyens de production 4.0, TRA-C industrie intervient dans l’ensemble des étapes des projets FSW. De la R&D pour repousser les limites de cette technologie jusqu’aux prestations de sous-traitance, cette société propose une approche globale incluant également la maintenance et le dépannage.

TRA-C industrie conçoit et fabrique également des lignes de production FSW entièrement clé-en-main et sur-mesure afin d’accroître la productivité de ses clients et d’assurer leur croissance. Fort de son expérience et de son savoir-faire, ses équipes conçoivent différents types de machines et intègrent des outillages spécifiques pour répondre aux besoins du marché.

Une technologie qui séduit les secteurs exigeants.

Grâce aux nombreux avantages du Soudage par Friction Malaxage et aux savoir-faire de TRA-C industrie, cette PME a été choisie pour de nombreux projets d’envergures dans les secteurs de l’Aéronautique, de la Défense ou encore de l’Automobile.

Des entreprises exigeantes comme Thales Alenia Space, Latécoère, Safran, Stellantis ou encore Nexter font confiance à TRA-C industrie pour gérer leurs projets en Soudage par Friction Malaxage. TRA-C industrie est d’ailleurs soutenu par la DGA – Direction Générale de l’Armement et a également été choisi pour concevoir, fabriquer et installer en 2021 la plus grosse machine FSW jamais conçue en Europe pour un client et un projet encore confidentiel.