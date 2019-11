Tourbillon de lumières nocturnes depuis l’ISS

Cette incroyable vue nocturne, qui jette le regard à 400 km au-dessus de la Terre, a été réalisée par l’astronaute américaine Christina Koch, installée à bord de la Station spatiale internationale depuis le 15 mars.

C’est le résultat d’une séance de prise de vues qui a duré 11 minutes, et de l’assemblage de quelques 400 clichés.

Regardons de plus près…

Les détails sont innombrables : dans le ciel, le filé d’étoiles multicolores autour de l’étoile polaire et les traces de satellites artificiels ; à l’horizon, l’atmosphère verdâtre éclairée par de faibles rayons du Soleil ; au sol, des impacts de foudre survenus sur le territoire africain (les spots de lumière bleutée), des incendies en Angola et en République démocratique du Congo (minces lignes pointillées aux teintes orange plus marquées), et les lumières des villes (traînées jaune-blanc pâle) ; en ombres chinoises, enfin, des éléments de la station.

On vous laisse admirer.