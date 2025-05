Toulouse Space Festival, An II

Demandez le programme !

Du 15 au 18 mai, le parc des expositions MEETT d’Aussonne, au nord-ouest de Toulouse, accueillera la deuxième édition du Toulouse Space Festival, organisée en partenariat avec le CNES, Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space et la Cité de l’Espace.

L’objectif est de rassembler passionnés, curieux, professionnels, étudiants et futurs leaders de l’industrie spatiale. Au programme : ateliers divers, conférences (notamment des astronautes Claudie Haigneré et Philippe Perrin), rencontres, projections de films, expositions et forum de métiers.

La manifestation avait attiré plus de 10 000 visiteurs l’an dernier.

Informations pratiques et billetterie sur https://toulousespacefestival.com

Focus jeunesse

Parmi les diverses animations, notons le lancement du premier Festival Education Jeunesse du CNES, qui accueillera le jeudi et le vendredi pas moins de 2 000 élèves (cycles 3, 4 et lycée) et 200 enseignants ayant participé à ses projets éducatifs en 2024-2025.

Ce grand rassemblement sera également le théâtre, le samedi après-midi, des épreuves sportives et du jury final du concours « Astronaute d’un jour », en présence de l’astronaute de réserve français Arnaud Prost.

Notons également que Supaero Space Section, le club de fusées expérimentales de l’école d’ingénieurs ISAE-SUPAERO, présentera ses cinq projets sur la scène Métiers & formations lors de sessions de 15 minutes : PERSEUS (samedi à 13h30), SUNSPEAR (samedi à 13h45), SPARROW (dimanche à 15h30), SCALAR 6 (dimanche à 15h45) et AETHER (dimanche à 16h).

« Question Lune » le 18 mai à la Cité de l’espace

En parallèle de la dernière journée du Toulouse Space Festival, la Cité de l'espace organise dimanche 18 mai de 10h à 18h une manifestation gratuite appelée « Question Lune », consacrée à de notre satellite naturel et son exploration.

Au programme : accès à toute la Cité de l'espace (expositions, jardins, animations, spectacles) et rencontres diverses (l’astronaute de réserve Arnaud Prost, des ingénieurs spatiaux, des astrophysiciens, mais aussi des designers, des juristes et même humoristes).

Entrée gratuite sur inscription.