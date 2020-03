Toujours plus de budget pour la défense américaine

Une hausse de 2 Md$

Alors que les Etats-Unis travaillent sur le budget 2021 de l'Etat, et donc sur l'enveloppe qui sera allouée à la Défense, chacun vient prêcher pour sa paroisse et demander des fonds supplémentaires. C'est ainsi que l'US Army souhaite voir son budget augmenter de 2 Md$ afin de poursuivre les modernisations en cours. Ces fonds supplémentaires seraient ainsi investis dans les programmes de missiles hypersoniques et d'aviation du futur et dans le domaine des véhicules de combat. Soit un budget pour l'US Army qui passerait à 10,6 Md$ pour les programmes de modernisation et représenterait un total de 178 Md$ sur l'année fiscale 2021. 24 Md$ seront alloués par ailleurs à l'acquisition d'équipements.



Hypersoniques.

L'US Army souhaite donc investir massivement dans le domaine de missiles à longue portée, à hauteur de 1,7 Md$, dont 800 M$ seraient exclusivement dédiés aux missiles hypersoniques. L'enjeu est ainsi de permettre aux Etats-Unis de se doter de technologies modernes afin de faire face au renforcement des moyens de déni d'accès, qui se multiplient partout à travers le monde. Pour le moment, cette somme sera donc consacrée à des études de recherche et développement, devant aboutir à des essais de tir dès 2022 et des campagnes en conditions réelles dès l'année fiscale 2023.



Chantiers.

Parmi les priorités de l'US Army figure également le programme du futur avion d'attaque et de reconnaissance, qui devrait hériter d'une enveloppe de 514M$. Cet appareil sera amené à remplacer les AH-64 Apache et OH-58 Kiowa Warrior, ces derniers ayant d'ores et déjà été retirés du service. Les moyens de détection de cibles aériennes seront par ailleurs renforcés. 376 M$ seront investis pour le volet détection du système Patriot. Par ailleurs 236 M$ seront employés pour le renforcement de la « capacité de protection indirecte contre les tirs » (indirect fire protection capability), permettant notamment de lutter contre les drones, les missiles de croisière, les roquettes, les tirs d'artillerie ainsi que les mortiers.