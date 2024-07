TotalEnergies, Daher et le groupe ADP proposent une offre permanente de SAF à Paris-Saclay-Versailles

Avec le lancement d’une offre de carburant alternatif contenant du carburant d'aviation durable sur l’aérodrome de Paris-Saclay-Versailles, TotalEnergies, Daher et le Groupe ADP s’associent pour contribuer à la décarbonation du transport aérien, en particulier de l’aviation générale.

Un mélange à 35%

Disponible depuis début juin pour tous les usagers qui le souhaitent, le carburant d'aviation durable ou "sustainable aviation fuel" (SAF), produit et distribué par TotalEnergies est issu de déchets et résidus issus de l’économie circulaire. Il est incorporé à hauteur de 35% avec du kérosène conventionnel. Ce mélange, qui possède des propriétés techniques similaires à celles du carburant aéronautique standard, n'impose aucune modification ni sur les avions ni sur les infrastructures logistiques ou les opérations d’avitaillement. Il permet une réduction des émissions de CO2 jusqu’à 30%, sur l’ensemble du cycle de vie, en comparaison à son équivalent fossile.

Des offres de carburant alternatif et des véhicules d'avitaillement électrique

Les enjeux de décarbonation sont au cœur des engagements du Groupe ADP au travers de son plan stratégique 2025 Pioneers. A ce titre, L'aéroport de Paris-Saclay-Versailles constitue un laboratoire d'innovation et de formation qui rassemble des entités associatives et privées, mais aussi des constructeurs et mainteneurs d'avions au cœur du plateau de Saclay. Le lancement de cette offre inédite sur un aérodrome, vient confirmer son positionnement à la pointe de la décarbonation, pour une aviation générale plus durable. TotalEnergies distribue du carburant sur le site de Paris-Saclay-Versailles depuis de plus de 50 ans et met à disposition de ses clients des solutions multi-énergies qui permettent pour certaine de contribuer à décarboner leurs opérations : deux stations de recharge électrique destinées aux avions légers, une offre de carburant type SP 98 adapté pour l’usage aviation, du carburant alternatif contenant du SAF, quatre véhicules d’avitaillement électriques pour réduire les émissions des opérations au sol.