Top Aces va former les pilotes de la Luftwaffe

Contrat remporté

La société Top Aces vient de remporter un contrat d’entraînement aérien avec l’armée allemande. La spécialité de cette société est de simuler les capacités, en combat aérien, des composantes aériennes adverses. Le contrat prendra effet à partir du 1er janvier 2022, et Top Aces compte y investir 100 millions de dollars canadiens. La compagnie avait déjà remporté un contrat d’entraînement de la Bundeswehr d’une durée de 6 ans.

Entraînement

La société a investi depuis 2017 dans le dispositif « Advanced Aggressor Mission System », avec l'acquisition de radars AESA et d'IRST sur ses A-4N Skyhawk et F-16 Fighting Falcon pour rester cohérente avec les capacités des russes et des chinois. Ce sont les militaires de la base aérienne de Wittmundhafen en Basse-Saxe (Allemagne) qui seront formés. Implantée dans le nord de l’Allemagne, cette base abrite le « Taktisches Luftwaffengeschwader 71 ‘Richthofen’ » en charge des missions de réaction rapide de l’OTAN avec des Eurofighter.

Renforcement de la présence

Si le siège de Top Aces est au Québec (Canada), la société a également des représentations à Hermannsburg (Allemagne) et Mesa (Arizona). La société souhaite étendre ses capacités en Europe et au Royaume-Uni, comme le montre sa présence au Royal International Air Tattoo il y a deux ans pour rencontrer les responsables des Forces aériennes de différents pays. La société travaille également en Australie, ou elle avait remporté en 2017 un important contrat d’entraînement.