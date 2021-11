Thomas Pesquet, champion européen

Clap de fin pour la mission Alpha

Le suspense aura duré plusieurs jours au sujet des conditions météorologiques qui règnent dans la zone de récupération de la capsule Crew Dragon « Endeavour », à bord de laquelle devait rentrer sur Terre les astronautes américains Shane Kimbrough et Megan McArthur, le Japonais Aki Hoshide et le Français Thomas Pesquet.

« Un peu étrange de se dire que notre retour dépend du temps, après six mois sans nuages, ni variations de température, ni même une petite brise ! », s’était amusé à commenter l’astronaute français sur les réseaux sociaux l’avant-veille de son départ.

Le vaisseau a finalement été autorisé à se désamarrer du module Harmony de la Station spatiale internationale le 8 novembre à 19h05 UTC ; 8 heures et 28 minutes plus tard, Endeavour amerrissait dans les eaux du golfe du Mexique, après avoir été freiné par quatre parachutes… dont un a tardé à s’ouvrir.

Encore un record pour Thomas Pesquet

L’équipage a rapidement été récupéré par un bateau médicalisé de SpaceX, Go Navigator, et c’est un Thomas Pesquet souriant, mais en sueur et un peu blême qui a été extrait de l’habitacle, après un vol de 199 jours, 17 heures et 44 minutes.

Le Français ne s’est pas attribué le plus long vol européen, le record restant détenu par son collègue italien Luca Parmitano, avec 200 jours, 16 heures et 44 minutes passés dans l’espace entre juillet 2019 et février 2020.

Mais l’astronaute de 43 ans devient après ce second séjour orbital l’astronaute européen le plus capé, avec 396 jours, 11 heures et 34 minutes cumulés dans l’espace.

Tout au long de la mission Alpha, ce sont plus de 200 expériences scientifiques et techniques qui ont été menées, dont une quarantaine proposée par l’Agence spatiale européenne et une douzaine par le Cnes.

Ce sont également quatre sorties extravéhiculaires qui ont été réalisées, pour l’installation de nouveaux panneaux solaires iRosa, et qui ont permis à Thomas Pesquet de devenir le piéton de l’espace européen le plus expérimenté (près de 34 heures en 6 EVA), devant Luca Parmitano (33 heures et 9 minutes).

Au tour de Matthias Maurer

La météo et la sécurité ont donc prévalu à la symbolique poignée de mains entre l’astronaute français et son successeur allemand à bord de l’ISS : Matthias Maurer, qui devait initialement rejoindre le 31 octobre Thomas Pesquet sur orbite, ne s’envolera pas de Floride avant le 11 novembre à bord du Crew Dragon « Endurance ».

D’ici-là, la Nasa doit investiguer sur les raisons de l’ouverture tardive d’un des parachutes d’Endeavour...

La mission Cosmic Kiss doit également durer six mois, et donc s’achever en avril 2022.