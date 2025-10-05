Thomas Gassilloud appelle à un meilleur soutien export des PME et ETI

PME et ETI, acteurs incontournables de la BITD

De longue date, les militaires, les ministres, les groupements industriels (GIFAS, GICAT, GICAN) assurent le soutien export des matériels français. C'est souvent vrai pour les gros systèmes et les grands groupes qui les fabriquent -pourtant déjà aidés par des campagnes commerciales- mais les PME et ETI n'ont souvent pas la même chance (sauf via des groupements dédiés comme Eden).

Thomas Gassilloud estime avoir déjà obtenu des résultats

Le député Thomas Gassilloud (à l'extrême gauche sur la photo, avec son président Jean-Michel Jacques et Sébastien Lecornu) demande donc d'assurer aussi le service pour ces acteurs tout aussi incontournables de la BITD, et qui ont souvent leurs propre catalogue de produits. Le député imagine même un flash code convoyé par les parlementaires lors de leurs missions à l'étranger. Le côté VRP-élu risque de faire crier des parlementaires, mais Thomas Gassilloud estime avoir déjà obtenu des résultats dans cette façon de faire, qu'il dit avoir portée lorsqu'il était président, en multipliant les visites de terrain dans les unités et les entreprises de la BITD. Des faits incontestables, et il vient d'ailleurs de récidiver en quelques jours, en allant avec Emmanuel Chiva voir le deuxième vol du drone Aarok chez Turgis et Gaillard, puis une tournée d'entreprises dans le Val d'Oise, notamment Safran (pas vraiment une ETI ni une PME...) et Elno, spécialiste des transmissions pour les trois armées.

Promesses de création de valeur ou activisme soudain

De telles promesses ont le son d'un champ des sirènes pour des entités qui n'ont pas les budget d'affaires publiques ou de prospection commerciale des grands groupes. De quoi s'interroger sur la soudaineté de l'activisme du député, qui jure sur le cœur ne pas rechercher de travail, mais vouloir en créer, avec de la valeur, dans la BITD. Il sera chez Renault en fin de semaine, pas loin de ses terres d'élection, à Bourg-en-Bresse.