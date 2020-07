Thierry Quillet nommé directeur général adjoint du Gifas

Animer le GEAD et le comité Aéro-PME

Thierry Quillet est nommé, à compter du 1er août 2020, délégué général adjoint du GIFAS (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales), présidé par Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation. Il aura la responsabilité d’animer le GEAD (Groupe des Equipements Aéronautiques et de Défense) et le Comité Aéro-PME du GIFAS, à la suite de Bernard Espannet, en charge depuis 2008, qui a demandé à faire valoir ses droits à la retraite.

Un ancien de l'Ensma-Isae

Ingénieur diplômé de l'ENSMA-ISAE (Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aérotechnique) de Poitiers, Thierry Quillet était, depuis 2014, Directeur des Opérations de la Division Connection Technologies de Esterline récemment acquise par le Groupe Eaton. Le Délégué Général du GIFAS, Pierre Bourlot, a déclaré à cette occasion : « Nous sommes heureux de voir Thierry Quillet rejoindre le GIFAS après avoir occupé plusieurs postes de direction générale dans l'industrie de la connectique aéronautique et spatiale, avec une solide expérience internationale».