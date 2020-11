Themis, l’étage de lanceur du futur, se dresse

Objectif : 2030

ArianeWorks, la plateforme d’accélération du Cnes et d’ArianeGroup, planche depuis sa mise en place en février 2019 sur le projet de démonstrateur d’étage de lanceur Themis, fonctionnant à l’oxygène et au méthane liquides, réutilisable et à bas coût.

L’objectif est d’équiper la famille de lanceurs qui prendra la succession d’Ariane Next (successeur du futur Ariane 6, dont le premier vol est attendu l’an prochain), à l'horizon 2030.

Lève-toi et vole

Le 4 novembre, une étape importante a été franchie dans le développement de Themis : un réservoir, baptisé Strike (Impact, au bowling), a été dressé sur la zone d’essai PF20 du site d’ArianeGroupe à Vernon (Eure), autrefois utilisée pour Ariane 4.

L’objectif était de valider en grandeur nature plusieurs innovations envisagées pour Themis, telles qu’une ligne d’alimentation interne traversante ou un fond commun entre les réservoirs oxygène et méthane.

Le succès de l’opération ouvre la voie à des essais de remplissage, simples puis complexes, dans les prochaines semaines.