Thales présente sa nouvelle solution anti-drones

Les solutions dénommées Shield correspondent à l'ensemble des systèmes développés par Thales et pouvant être mis en œuvre dans le cadre de la lutte anti-drones. Le nouveau venu dans cette gamme correspond à EagleShield, une « solution intégrée de lutte anti-drone pour la protection et la sécurisation des sites sensibles et environnements des grands événements urbains », explique l'industriel.

