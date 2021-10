Thales Alenia Space étudie les aspects techniques d’un futur système de radionavigation lunaire

Soutenir les futures missions d’exploration lunaire

L’Agence spatiale européenne vient de confier à Thales Alenia Space un contrat d’études sur les techniques, les modèles et les algorithmes fondamentaux qui doivent permettre la mise en place autour de la Lune d’un système de radionavigation baptisé LRNS (Lunar Radio Navigation System), afin de soutenir les futures missions d’exploration lunaire, institutionnelles et privées.

Il s’agit tout d’abord de définir les facteurs de détermination d’orbite et de synchronisation horaire ODTS (Orbit Determination & Timing Synchronization), en tenant compte de l’environnement lunaire. Ces algorithmes seront indispensables pour fournir des données les plus précises possibles de temps et de position aux futurs usagers lunaires.

Il s’agit ensuite de déterminer les cadres de référence lunaires, sélénodésiques et chronométriques.

Il s’agit enfin de développer les techniques de modulation du signal radio qui permettront de communiquer et de se positionner sur la Lune.

Pour cette étude, Thales Alenia Space va s’associer avec Telespazio, le GRGS (Groupe de recherche de géodésie spatiale) et l’Université polytechnique de Turin (Politecnico di Torino).

L’annonce a été faite le 27 octobre, au lendemain du lancement de la plateforme européenne Euro2Moon pour préparer un écosystème lunaire.

Nouvelle étape du projet Moonlight de l’ESA

L’étude demandée à Thales Alenia Space s’inscrit dans le cadre de l’initiative Moonlight, lancée en mai dernier par l’ESA, qui vise à concevoir des services fiables de communication et de navigation autour et sur la Lune.

Sont actuellement impliqués deux consortiums d’entreprises, qui doivent définir en détail la prestation de services de télécommunications et de navigation pour les missions sur la Lune, appelés LCNS (Lunar Communications and Navigation Services).

Le premier consortium est mené par le constructeur de satellites britannique SSTL (Surrey Satellite Technology), et comprend Airbus, les opérateurs de télécommunications par satellite SES (Luxembourg) et Kongsberg Satellite Services (Norvège), la station terrestre de Goonhilly au Royaume-Uni, et la société britannique de navigation par satellite GMV-NSL.

Le second consortium est dirigé par fournisseur italien de services par satellite Telespazio, qui s’est associé avec Thales Alenia Space, Telespazio Allemagne, les opérateurs Hispasat (Espagne) et Inmarsat (Royaume-Uni), la société canadienne de technologie spatiale MDA, le fabricant de satellites allemand OHB Systems, la société italienne Altec, la société d’ingénierie aérospatiale Argotec, Nanoracks Europe, le Politecnico Milano et l’Università commerciale Luigi Bocconi.

Telespazio et Thales Alenia Space se chargent en particulier de la définition et de la conception du système global, ainsi que de la réalisation des éléments sur orbite cis-lunaire et installés sur le sol sélène.

L’étude se trouve actuellement en phase A/B1.