Thales Alenia Space planche sur la production d’énergie solaire depuis l’espace

Un projet ambitieux à la portée de l’Europe

A travers l’initiative Net-Zero, lancée en 2021 par l'European Climate Foundation, l’Europe vise la neutralité des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050.

Parmi les solutions qui pourraient être retenues par le secteur de l’énergie figure l’énergie solaire d’origine spatiale, qui apparaît à la fois propre, abordable, disponible partout dans le monde, modulable et renouvelable.

Dans cette perspective, l’Agence spatiale européenne (qui a reçu le soutien de son Conseil ministériel lors de la réunion de novembre 2022 à Paris) a confié à un consortium constitué autour de Thales Alenia Space une étude de faisabilité baptisée Solaris.

L’enjeu est d’étudier la viabilité d’un ambitieux projet d’exploitation de centrales solaires sur orbite pour les besoins terrestres en énergie propre, qui recueilleraient l’énergie solaire là où elle est disponible, sans jamais être perturbée par les conditions météorologiques ou l’obscurité, avant de l’envoyer vers la Terre sans nécessiter de systèmes de stockage importants.

Diverses expertises

Seront ainsi appréhendées de nouvelles technologies, telles que les panneaux solaires à haut rendement, la transmission d'énergie sans fil et l'assemblage robotisé sur orbite.

Les différentes expertises nécessaires se retrouvent au sein du consortium d’entreprises européennes rassemblées autour de Thales Alenia Space : aviation (Dassault Aviation), conseil en stratégie (Arthur D. Little), systèmes orbitaux (Thales Alenia Space), et bien entendu énergie (Air Liquide, Enel et Engie).

Les études de Solaris, si elles s’avèrent concluantes, pourraient permettre à l’Europe de décider, d’ici 2025, de s’engager dans un programme de commercialisation de l’énergie solaire spatiale, dont la première étape serait conception d’un petit démonstrateur placé sur orbite.

Un tel programme ferait du Vieux continent un acteur clé, sinon un leader, dans la lutte le réchauffement climatique d'origine anthropique, en complément des énergies renouvelables terrestres.