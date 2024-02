Thai Airways préfère continuer avec 125 Boeing 787 en incluant les options

Thai Airways confirme sa commande pour 45 Boeing 787 fermes

Le 20 février, Thai Airways a donc confirmé sa commande pour 45 Boeing 787-9 fermes auxquels s'ajoutent pas moins de 80 options à l'occasion du premier jour du Singapore Airshow. Le contrat passé avec Boeing permet à Thai Airways de transformer certaines des options sur les Boeing 787 en Boeing 777-9 ou Boeing 777-8F. La compagnie aérienne exploite déjà deux 787-9 et six 787-8, selon son site web. Cette commande de 45 gros-porteurs fermes auxquels s'ajoutent 80 autres ne laisse plus beaucoup d'oxygène à Airbus et ses A350 sur les années à venir.

Basculement en faveur moteur GE Aerospace GEnx

A la différence de la famille Airbus A350, les Boeing 787 sont proposés avec une double motorisation possible, ce qui donne plus de souplesse aux clients : Rolls-Royce Trent 1000 et GE Aerospace GEnx-1. Les Boeing 787 déjà exploités par la Thai Airways sont propulsés par des Trent 1000 mais le transporteur a fait le choix de passer au concurrent GE Aerospace GEnx-1 à l'occasion de cette nouvelle commande qui associera achats et contrats de leasing.

Ce basculement en faveur du GE Aerospace GEnx s'expliquerait par le fait que Rolls-Royce ait refusé d'accorder les remises demandées par la compagnie aérienne. Le dossier est plus complexe comme l'indique en creux le communiqué de Thai Airways : "les éléments clefs qui ont été pris en considération comprennent les coûts de possession, le montant et conditions des loyers, les coûts de maintenance, la consommation en carburant et la fiabilité des moteurs". Ce dernier élément est une pierre dans le jardin du Trent 1000 qui n'a pas laissé que des bons souvenirs au sein de la compagnie aérienne comme chez d'autres d'ailleurs.

Thai Airways est la deuxième compagnie aérienne à changer de motoriste en deux mois pour ses Boeing 787. En décembre dernier, Latam Airlines a également fait le choix de basculer en faveur du GE Aerospace GEnx.

Quel avenir pour le parc d'Airbus A350-900 ?

Outre ses Boeing 787, Thai Airways compte également en flotte 20 Airbus A350-900 dont seulement quatre ont été achetés. L'ironie de l'histoire est que la compagnie attend de réceptionner son 21ème A350-900. Avec des Boeing 787 qui sont attendus à compter de 2027 et dont les livraisons sont programmées jusqu'en 2037, la compagnie aérienne pourra progressivement remplacer les Airbus A350-900 au fur et à mesure que leurs contrats de location arriveront à expiration. A moins qu'il ne soit dans l'intérêt de Thai Airways dans garder quelques uns. Sauf que les Airbus A350 sont uniquement propulsés par des Rolls-Royce Trent, ce qui, en termes de gestion parc moteurs et coûts de MRO associés, n'est pas forcément avantageux pour une compagnie aérienne.