Tests pour le remplaçant du RQ-7B

Tests

Northrop Grumman et Martin UAV viennent de terminer les tests en vol du drone V-BAT. Ce drone VTOL(Vertical Take-Off and Landing) serait utilisable y compris dans des zones sans couverture GPS, pour identifier des objectifs. Northrop Grumman indique que le V-BAT a « une empreinte quasi nulle », sous-entendant ainsi qu’il serait indétectable. Ce qui correspond à l’une des exigences de l’armée américaine pour le programme FTUAS

Spécifications

Martin UAV précise que son assemblage nécessite moins de 10 minutes, et son lancement moins de 20. Deux personnes suffisent pour le déploiement et le contrôle. Le drone décolle et atterrit « comme une fusée SpaceX ». Son autonomie de vol serait de 11 heures, il peut transporter 25 livres (11,3 kg) de charge utile . Le déploiement peut être effectué depuis un minivan, un petit camion, ou un hélicoptère (ce dernier point est également une exigence du programme FTUAS). Une autre version , le V-BAT 128, qui ressemble beaucoup au V-BAT « originel », a été conçu et sélectionné en avril dernier par la Navy pour la mise au point du prototype et le développement.

Future Tactical Unmanned Aircraft System

Le programme « Future Tactical Unmanned Aicraft System » (FTUAS) de l’armée américaine, qui a pour but de remplacer les drones RQ-7B Shadow. L’US Army souhaite un min-drone volant à basse et moyenne altitude, équipé d’une boule optronique (EO/IR),d’un pointeur infrarouge/laser/télémètre laser, d’un système de cryptage de données et d’une capacité de fonctionnement autonome. Il devra être opérationnel de jour comme de nuit, pour la reconnaissance, la surveillance et l’identification d’objectifs... et déployable donc depuis les hélicoptères Chinook. Mais le communiqué de Northrop indique également qu’il sera utilisable par les Forces spéciales et les bataillons de Rangers.