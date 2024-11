Marketing, quand tu nous tiens

La célèbre marque de bagages américaine Samsonite s’est offert un joli coup de pub le 25 octobre en organisant une opération appelée « The ultimate drop test » (Le test de chute ultime) au-dessus du désert de Mojave, en Californie, avec le soutien de la société britannique Sent Into Space (Envoyé dans ‘espace).

Celle-ci propose d’envoyer à l’aide de ballons météorologiques des charges utiles dans la haute stratosphère, à des fins d’expérimentation, d'essais aérospatiaux, de recherche scientifique ou de publicité, se présentant comme la première « agence de création aérospatiale » au monde.

Depuis sa création en 2011, Sent Into Space a ainsi fait voler plus d’un millier de charges utiles à la limite de l’espace.

Dans la cadre du partenariat avec Samsonite, l’objectif était de démontrer la qualité d’une valise cabine à coque rigide de 2,1 kg (la plus légère de la marque), appelée Proxis Global Carry-on Spinner.

Cette dernière est réputée pour sa légèreté et sa solidité car fabriquée à partir de Roxkin, un matériau multicouche développé par Samsonite et conçu pour reprendre sa forme.

Contrôle de qualité extrême

La Samsonite Proxis a donc été embarquée sous ballon jusqu’à une altitude de 39 600 mètres (trois fois la hauteur de croisière d'un avion de ligne), où règne une température de –65° C.

Elle a ensuite été larguée sous parachute et enfin récupérée au sol à proximité de Las Vegas, dans le Nevada, intacte et aucune égratignure après un atterrissage (un peu sec) sur ses quatre roues.

L’intégralité du vol a été filmé à l'aide d'un système de caméra 4K et d'un ordinateur de vol fixé à la valise.

Un résumé est disponible sur la chaîne YouTube de la marque : https://youtu.be/c3epBJhEUzs?si=kVgz_LhoLPhGBNHf (3 minutes).