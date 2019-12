Tempest : Leonardo dévoile son nouveau radar

Lors d’une démonstration en laboratoire pour le ministère britannique de la Défense et d’autres partenaires du Team Tempest, le nouveau capteur de Leonardo a démontré une performance de radiogoniométrie quatre fois supérieure à celle d’un récepteur d’alerte radar classique. Pourtant, le système radar ne mesurait qu'un dixième de la taille d'un système standard. Leonardo travaille actuellement sur un nouveau concept de capteurs polyvalents dans le cadre du programme Tempest. En effet, "à l'avenir, les radars ennemis utiliseront probablement une gamme de technologies et de techniques logicielles pour rendre plus difficile l'identification de leurs signaux, ce qui signifie que les capteurs du Tempest devront être suffisamment sophistiqués pour pouvoir contrer ces techniques et suffisamment flexibles pour être mis à jour en réponse aux nouvelles menaces émergentes”, précise Leonardo. Les capteurs devront donc également prendre en charge des tâches telles que la collecte de renseignements et l'identification au combat. La récente démonstration en laboratoire portait principalement sur l'alerte radar.