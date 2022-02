Tecnam a fait voler son avion à motorisation hybride P2010 H3PS

Voici deux mois...

Tecnam Aircraft, en collaboration avec les équipes spécialisées de Rolls-Royce et Rotax, a réussi à faire voler pour la première fois le nouvel avion hybride P2010 H3PS le 21 décembre 2021, à 15 h 54 HEC précisément. Le permis de vol a été délivré par l'ENAC, l'autorité italienne de l'aviation civile. Le vol a été effectué par le chef pilote d'essai expérimental de Tecnam, Lorenzo De Stefano, avec l'aide des équipes Tecnam, Rolls-Royce et Rotax au sol pour ce moment historique. L'avionneur et les motoristes ont gardé sous silence pendant deux mois le premier vol de l'appareil... Pour des raisons qui restent actuellement inexpliquées.

104 kW + 30 kW = 180 ch

Le Tecnam P2010 H3PS est propulsé par un moteur Rotax 915 IS de 104 kW couplé à un moteur électrique Rolls-Royce de 30 kW, totalisant une puissance de 134 kW (180 ch) dans une configuration hybride parallèle entièrement intégrée. En tant que tel, cet avion à quatre places est le premier de son genre. "Bien que le H3PS ne soit pas destiné à être commercialisé, nos essais en vol réussis démontrent que le groupe motopropulseur hybride, avec un moteur à combustion couplé à un moteur électrique, peut supporter la même charge utile que le moteur à combustion traditionnel de 180 ch", a déclaré M. Russo.

Préfigurer le futur...

H3PS, qui signifie "High Power High Scalability Aircraft Hybrid Powertrain" (Groupe motopropulseur hybride pour avion à haute puissance et à haute évolutivité), est un projet financé dans le cadre du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne. Lancé en 2018, le projet a atteint ses objectifs. Avec le succès de H3PS, Tecnam Aircraft et les partenaires du projet ont validé le potentiel d'évolutivité de l'avion, la réduction des émissions, la technologie de gestion de l'énergie de pointe, en construisant une rampe de lancement viable pour les futurs modèles d'avions verts.

...Notamment pour la mobilité aérienne avancée

"Le premier vol réussi du démonstrateur P2010 H3PS est une réalisation pionnière de l'équipe pour faire avancer le vol hybride-électrique", a commenté Rob Watson, président de Rolls-Royce Electrical. "La collaboration avec Tecnam et Rotax a été extrêmement bénéfique, et ce projet a continué à renforcer nos capacités à fournir des systèmes de propulsion et de puissance entièrement électriques et hybrides pour le marché de la mobilité aérienne avancée. Rolls-Royce s'est engagé à investir dans les solutions technologiques pour permettre et fournir une aviation durable", a t-il ajouté. Rappelons que Tecnam et Rolls-Royce ont pour projet de livrer un avion électrique à la compagnie aérienne Widerøe, la plus grande compagnie aérienne en Scandinavie, axé sur le maché des commuters, qui sera mis en service en 2026.