Techniques de production révolutionnaires, exportations d'armement de la France, cette semaine dans Air et Cosmos

DÉFENSE

Rapport : l’avenir des exportations françaises

PROGRAMMES ET DÉVELOPPEMENT

Avions expérimentaux : les moteurs de croisière du X-57 aux essais

Vol inaugural : l’AT-5 taïwanais a fait son premier vol

Avions d’entraînement : le T-7A passe l’examen de conception critique

TECHNIQUE DE PRODUCTION

Performance : la ligne Madras augmente les cadences des préformes textiles

Innovation : révolutionnaire, la fabrication additive métallique sans fusion

TRANSPORT AÉRIEN

Déconfinement : les aéroports français à l’ère post-Covid

Le groupe ADP fait phosphorer les start-up

Renouvellement de flotte : le dernier Boeing 747-400 de Corsair tire sa révérence

CIEL OUVERT

Tribune libre de Francis Massé

ESPACE

Tableau de bord mensuel des lancements orbitaux : mai 2020, le vol habité à l’honneur

Lancements de petits satellites : l’heure du covoiturage

