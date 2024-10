Tata Advanced Systems et Airbus inaugurent la ligne d'assemblage final du C295 à Vadodara, en Inde

Une chaîne d'assemblage final de l'Airbus C295 à Vadodara

Tata Advanced Systems Limited (TASL) et Airbus ont inauguré le complexe de la chaîne d'assemblage final (FAL) de l'avion Airbus C295 à Vadodara, dans l'État du Gujarat, en Inde, ce qui constitue une étape importante pour l'industrie indienne de l'aérospatiale et de la défense. TASL et Airbus s'associent dans le cadre du projet pionnier « Make in India » pour livrer 56 avions C295 à l'armée de l'air indienne (IAF). L'installation ultramoderne a été inaugurée par le Premier ministre indien, Shri. Narendra Modi et le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, en présence de N. Chandrasekaran, président de Tata Sons, et de Michael Schoellhorn, PDG d'Airbus Defence and Space.

Une première FAL par le secteur privé en Inde

Il s'agit de la première installation d'un avion FAL par le secteur privé en Inde, ce qui donne une impulsion majeure au programme « AatmaNirbhar Bharat » (Inde autosuffisante) du gouvernement indien. L'inauguration a lieu trois ans après que l'IAF a officialisé l'acquisition de 56 Airbus C295 pour remplacer sa flotte AVRO. Conformément au contrat, 40 appareils seront fabriqués et assemblés en partenariat avec TASL dans ce FAL, tandis que 16 seront livrés à l'IAF en état de vol à partir de la chaîne d'assemblage final d'Airbus à Séville, en Espagne. À ce jour, six appareils ont déjà été livrés.

Le premier avion sortira de la chaîne en septembre 2026

La FAL intégrera la fabrication de pièces de détail et de l'outillage correspondant, de sous-ensembles, d'assemblages de composants majeurs, d'outils, de gabarits et de testeurs. La production des composants de l'avion C295 a déjà commencé dans l'usine MCA (Main Component Assembly) d'Hyderabad. Les pièces du premier avion C295 fabriqué en Inde ont été expédiées au FAL de Vadodara, où l'avion sera assemblé puis livré à l'IAF. Le premier C295 « Make in India » sortira du FAL de Vadodara en septembre 2026, ce qui constituera une étape importante pour l'industrie aérospatiale indienne, et montera en puissance pour livrer 40 appareils à l'IAF d'ici août 2031, comme l'exige le contrat de l'IAF.

L'Inde, plus gros client du C295 avec l'acquisition de 56 appareils

L'Inde est devenue le plus gros client du C295, avec l'acquisition de 56 appareils. Le programme « Make in India » du C295 permettra de produire plus de 85 % de l'assemblage structurel et final de 40 avions, ainsi que la fabrication de 13 000 pièces de détail en Inde, pour lesquelles 21 processus spéciaux ont été certifiés et 37 fournisseurs basés en Inde, issus des secteurs privé et public, ont été recrutés.

Un investissement conséquent

Pour Airbus, l'Inde est un centre de ressources stratégiques où la société étend son empreinte industrielle avec l'assemblage d'avions, la fabrication de composants, la conception et le développement d'ingénierie, le support MRO, la formation des pilotes et des techniciens de maintenance, ainsi que la collaboration universitaire pour favoriser le capital humain. Airbus investit chaque année plus d'un milliard de dollars dans une chaîne d'approvisionnement solide et complète en Inde pour les composants et les services, générant plus de 15 000 emplois. En outre, les centres d'ingénierie et de numérisation d'Airbus Inde à Bengaluru contribuent à tous les programmes commerciaux et d'hélicoptères d'Airbus dans le monde.