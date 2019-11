TAP Air Portugal développe sa desserte transatlantique en Airbus A321LR

A compter de 2020, la compagnie ouvrira trois nouvelles destinations transatlantiques. La première est Maceió, capitale de l'Etat d'Alagoas, dans le Nordeste brésilien. Cette ville est la onzième destination brésilienne de TAP Air Portugal et sera desservie trois fois par semaine (mercredi, vendredi et dimanche), avec un départ à 17h15 de Lisbonne et une arrivée à 21h15 au Brésil (heure locale). Vers le Brésil, l'introduction du nouvel avion A321LR va aussi permettre à TAP d'augmenter ses fréquences vers Natal et Belém, passant de trois à cinq vols par semaine. Avec le renforcement du réseau vers le Brésil en 2020, TAP Air Portugal opérera sur ce marché un total de 92 fréquences hebdomadaires, soit 15 de plus qu'en 2015. Vers le Brésil, malgré une concurrence accrue, la compagnie portugaise maintient sa part de marché à 26%.

Vers l'Atlantique nord, TAP inaugurera une ligne vers Montréal et une autre vers Boston, via Ponta Delgada (Archipel des Açores). La compagnie aérienne exploitera six fréquences hebdomadaires entre Lisbonne et Montréal. Les vols seront exploités tous les jours sauf le mercredi. Les billets sont d'ores et déjà accessibles à la vente. Pour la liaison Lisbonne-Ponta Delgada, TAP Air Portugal passera de 4 à 5 vols hebdomadaires et de là, deux liaisons hebdomadaires directes seront assurées vers Boston. Dans la capitale de l'Etat du Massachusetts, les passagers de TAP Air Portugal pourront bénéficier de connexions avec Jet Blue, le partenaire de TAP Air Portugal. Au total, la compagnie portugaise exploitera l'an prochain 82 fréquences hebdomadaires vers le marché nord-américain, contre seulement 16 en 2015. TAP proposera au total 11 routes nord-américaines (contre trois seulement en 2015), soit autant que vers le Brésil.