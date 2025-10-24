TAP Air Portugal distinguée encore deux fois aux Word Travel Awards

La compagnie TAP Air Portugal a reçu deux distinctions lors de la cérémonie des World Travel Awards 2025 qui s'est tenue en Sardaigne. Elle a ainsi reçu les prix de "Meilleure compagnie européenne à destination de l'Afrique" et de "Meilleure compagnie européenne à destination de l'Amérique du Sud". A noter que TAP Air Portugal avait déjà remporté la première distinction en 2011, 2012, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, et la deuxième distinction en 2009, 2010, 2011, 2012, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024.

Le pont aérien de TAP vers le Brésil

Vers l'Afrique, TAP Air Portugal exploite 85 vols hebdomadaires au départ de Porto et Lisbonne vers 14 destinations : Angola, Mozambique, Cap-Vert, Guinée-Bissau, São Tomé-et-Principe, Maroc, Sénégal, Gambie et Ghana. Vers le Brésil, TAP Air Portugal exploite 96 vols hebdomadaires vers 13 villes brésiliennes, soit une moyenne de 13 vols par jour, créant ainsi un véritable pont aérien entre l'Europe et le Brésil. En Amérique du Sud, TAP Air Portugal dessert aussi Caracas, au Venezuela. Actuellement, TAP Air Portugal dessert un total de 85 destinations, avec un total de 1 250 vols par semaine.