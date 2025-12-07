GIFAS : les premières lauréates du Prix "Femmes de l’Aéro et du Spatial"

Le 20 juin 2025, à l’occasion de l’opération « Femmes de l’Aéro et du Spatial » pendant le Salon du Bourget, le GIFAS avait annoncé la création du Prix Femmes de l’Aéro et du Spatial pour mettre en lumière les femmes inspirantes des filières et encourager les femmes et les jeunes filles à les rejoindre. Le 4 décembre, à l’Aéro-Club de France, le GIFAS a dévoilé le premier palmarès, en partenariat avec le Journal de l’Aviation. Ces sont 8 lauréates qui ont été sélectionnées sur un total de 216 candidatures.

Le prix biennal est une des actions de l’initiative « Féminisons les métiers de l’aéronautique et du spatial » créée en 2022 par l’association Aérométiers, avec le soutien du GIFAS, de l’Armée de l’Air et de l’Espace, la FNAM, la DGAC et de nombreuses entreprises partenaires. Trop faible, la féminisation du secteur progresse néanmoins, avec 28% de recrutement féminins en 2024 contre 20% dix ans plus tôt. En attribuant ces prix, le GIFAS a précisé la valeur de toutes les candidates, dont beaucoup ont des parcours accompagnés d’actions concrètes pour rendre visible et incarner la mixité du secteur : interventions dans les écoles, participations sur les réseaux sociaux, mentorat.

Le palmarès 2025

Le Prix de la femme de l’année a été remis à Yannick Assouad, vice-présidente exécutive chez Thales et présidente du Comité de pilotage du Conseil d’orientation pour la recherche aéronautique civile. Marraine de l’édition « Femmes de l’Aéro 2025 » au Bourget, Assouad joue aussi un rôle important dans la décarbonation du secteur. Administratrice de l’ENAC, elle dédié aussi du temps au mentorat de jeunes femmes et à la sensibilisation.

Les autres lauréates :

· Prix du jeune talent – Hélène Boucher : attribué à Marie-Lou Violet d’ArianeGroup, ingénieure d’essai sur Ariane 6 qui a participé aux campagnes d’essais de l’étage principal jusqu’à son vol inaugural. Sa stratégie a permis de réduire de 10% les durées de campagnes. Marie-Lou Violet s’investit aussi dans Elles Bougent et Space Women Alliance.

· Prix du management – Maryse Bastié : attribué à Véronique Pain d’ArianeGroup, où elle est cheffe du centre scientifique. Elle a aussi dirigé pendant des années les essais en vols du missile hautement stratégique M51. Elle accompagne des jeunes femmes via Elles Bougent ainsi qu’à CentraleSupélec.

· Prix des métiers techniques et de terrain – Jacqueline Auriol : attribué à Maëva Guibert d’Airbus Atlantic. Elle est soudeuse des futurs réservoirs à hydrogène d’avions décarbonés, et a participé à la réalisation de plusieurs prototypes.

· Prix de l’enseignement et de la transmission – Louise Faure Favier : attribué à Sandra Bouxirot, fondatrice de la plateforme France-BIA afin de rendre plus accessible le Brevet d’Initiation Aéronautique, dont plusieurs centaines de jeunes francophones dans le monde ont été bénéficiaires.

· Prix de la carrière – Caroline Aigle : attribué à Florence Minisclou de Safran Aircraft Engines, où elle pilote des programmes industriels de grande envergure. Elle a été la première femme directrice commerciale chez Safran à la division avionique. Elle est aujourd’hui la première femme directrice générale de la division Moteurs civils.

· Prix de l’innovation et de la recherche – Valérie André : attribué à Estelle Piot, directrice de recherche, ajointe au directeur scientifique général et spécialiste de l’aéroacoustique à l’ONERA. Elle a dirigé des projets permettant de réduire la traînée des aéronefs, limiter leur consommation de carburant et de diminuer les nuisances sonores.

· Prix de l’initiative sociale et environnementale – Marie Marvingt : attribué à Sandrine Rolland d’Airbus, où elle est responsable des projets « efficacité énergétique et durabilité » au Flightlab. Elle été l’architecte de la base technique du futur avion à hydrogène et structuré l’ensemble des essais du laboratoire au démonstrateur A380.