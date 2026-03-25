Swissto12 va construire son premier satellite de communication optique en orbite géostationnaire
Swissto12 va construire son premier satellite de communication optique en orbite géostationnaire
© Swissto12
Daniel Chretien
Daniel Chrétien

publié le 25 mars 2026 à 14:00

416 mots

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Swissto12 va construire son premier satellite de communication optique en orbite géostationnaire

Le constructeur suisse a annoncé la signature d’un contrat avec la société japonaise Space Compass, portant sur la livraison d’un satellite de relais optique de données depuis l’orbite géostationnaire. Une première prometteuse.

La signature du contrat a été annoncée le 23 mars, à l’occasion du SatShow 2026 à Washington DC. La société japonaise Space Compass, coentreprise entre Sky Perfect JSAT, principal opérateur de satellite de télécommunications du Japon, et l’opérateur NTT. Swissto12 devra fournir un petit satellite de relais de données

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Daniel Chretien
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25/03/2026 14:00
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Swissto12 va construire son premier satellite de communication optique en orbite géostationnaire

Le constructeur suisse a annoncé la signature d’un contrat avec la société japonaise Space Compass, portant sur la livraison d’un satellite de relais optique de données depuis l’orbite géostationnaire. Une première prometteuse.

Swissto12 va construire son premier satellite de communication optique en orbite géostationnaire
Swissto12 va construire son premier satellite de communication optique en orbite géostationnaire

La signature du contrat a été annoncée le 23 mars, à l’occasion du SatShow 2026 à Washington DC. La société japonaise Space Compass, coentreprise entre Sky Perfect JSAT, principal opérateur de satellite de télécommunications du Japon, et l’opérateur NTT. Swissto12 devra fournir un petit satellite de relais de données à Space Compass d’ici mars 2029. Ce sera le premier

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