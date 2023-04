SWISS teste le comptage des passagers par l’intelligence artificielle

Une caméra pour compter les passagers

Swiss International Air Lines (SWISS) prévoit de recourir "à l’intelligence artificielle (IA) avec un partenaire externe pour le comptage des passagers pendant une phase de test de trois mois", indique la compagnie aérienne qui poursuit : "la numérisation de ce processus a pour but d’améliorer la sécurité tout en allégeant la charge de travail de l’équipage de cabine. Depuis ce mois d’avril, une caméra est installée sur certains vols SWISS au départ de Zurich pour enregistrer l’embarquement des passagers et les dénombrer".

Entraîner l’IA au déroulement de l’embarquement

"Les enregistrements serviront à entraîner l’IA au déroulement de l’embarquement. "Elle devra par exemple être en mesure de détecter si une personne porte un enfant dans ses bras et fonctionner parfaitement même dans des conditions d’éclairage difficiles. Les connaissances acquises seront analysées en continu pour en améliorer la fiabilité. Puisqu’il s’agit d’une phase de test, le personnel de cabine effectuera en parallèle son habituel comptage manuel", explique SWISS.

Sécurité et protection des données garanties

SWISS rappelle qu'elle attache "la plus grande importance à la sécurité et à la protection des données. Les enregistrements seront traités en respectant les strictes directives européennes (RGPD) et suisses (LPD) en matière de protection des données et seront ensuite effacés. Les données collectées seront utilisées exclusivement à des fins de comptage des passagers. Il ne sera pas procédé à une identification des personnes. Par ailleurs, seules des prises de vue dans le périmètre immédiat de la porte de l’avion seront effectuées. Aucun autre enregistrement (p. ex. son) ne sera effectué". Enfin, les passagers seront informés de la procédure de test avant d’embarquer. Au terme de cette phase d’essai, la compagnie aérienne en analysera les résultats et décidera de la marche à suivre et d’une éventuelle introduction.