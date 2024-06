Svom : un observatoire gamma franco-chinois sur orbite

Des phénomènes très énergétiques, imprévisibles et éphémères

Le 22 juin à 7 h 00 UTC, un lanceur Longue Marche 2C s’est envolé de la base de Xichang, dans le sud-ouest du pays, pour placer sur une orbite circulaire (haute de 625 km et inclinée de 90°) un satellite scientifique de 930 kg : Svom (Space-based multi-band astronomical Variable Objects Monitor – Moniteur d'objets variables astronomiques multibandes basés dans l'espace).

Svom est une mission franco-chinoise d’astrophysique qui doit localiser et étudier des sursauts gamma.

Ces phénomènes les plus brillants et les plus énergétiques de l'Univers, imprévisibles et éphémères, résultent des plus lointaines explosions d'étoiles massives, mais également de la fusion d'objets compacts comme les étoiles à neutrons ou les trous noirs.

Le projet est le fruit d’une coopération entre le CNES, l’Académie des sciences chinoise (CAS : Chinese Academy of Sciences) et l’Agence spatiale chinoise (CNSA : China National Space Administration).

La mission, le lancement, le satellite et les opérations de la mission sont sous responsabilité chinoise, tandis que la conception et la réalisation de quatre instruments et des composantes sol sont partagées entre la Chine et la France.

La contribution scientifique française est développée en partenariat avec une dizaine de laboratoires, menés par l’Institut de recherche sur les lois fondamentales de l’Univers (IRFU/CEA) et l’Institut de recherche en astrophysique et planétologie (IRAP/CNRS).

Quatre instruments embarqués

- Le télescope Éclairs, fourni par la France (sous la direction scientifique de l’IRAP), est l’instrument clé de la mission ;

- le télescope MXT (Microchannel X-ray Telescope), également français (sous la direction scientifique de l’IRFU), servira à l’observation des sursauts gamma dans le domaine des rayons X mous ;

- le détecteur de sursaut gamma GRM (Gamma Ray Burst Monitor), pour mesurera le spectre des sursauts à haute énergie (de 15 keV à 5000 keV) ;

- le télescope opérant dans le domaine visible VT (Visible Télescope), détectera et observera l’émission immédiatement produite après un sursaut gamma.