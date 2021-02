Survey Copter, filiale d'Airbus, équipe en drones la Marine nationale

Mini-drones.

Lors de son point presse hebdomadaire, le Ministère des Armées a annoncé que la Marine nationale serait prochainement dotée de drones Aliaca, développés par Survey Copter, filiale d'Airbus. La DGA a ainsi signé un contrat avec l'industriel portant sur 11 systèmes, soit 22 aéronefs, pour un montant global de 19,7 M€. Ces drones, nommés SMDM pour systèmes de mini drones aériens embarqués de la Marine, commenceront à être livrés dès 2021. Les derniers systèmes seront remis aux forces en 2023.



Renseignement tactique.

Les systèmes ALIACA / SMDM, drones de 16 kilos catapultés, précise le porte-parole du Ministère des Armées, peuvent opérer dans un rayon de 50 km pendant 3 heures et permettent de collecter du renseignement tactique. « Nous sommes très honorés de participer aux missions de la Marine, à laquelle nous garantissons les normes les plus élevées en matière de qualité et fiabilité », s'est félicité Nicolas Askamp, directeur de SurveyCopter.



Caractéristiques.

Les drones ALIACA emportent un capteur électro-optique / infrarouge, permettant la conduite de missions de jour et de nuit et d'opérer « dans les conditions les plus difficiles ». Afin de faciliter son emploi en environnement maritime, la phase d'atterrissage de l'aéronef est réalisée de façon automatique, « grâce à une solution spécifique d'atterrissage en filet », complète Airbus. Les drones ALIACA viendront équiper les patrouilleurs de haute mer, les frégates de surveillance, les frégates de type Lafayette ainsi, qu'à termes, les patrouilles d'outre-mer.