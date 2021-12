Surveillance de l’espace : le Commandement de l’Espace étend le contrat GeoTacker d’ArianeGroup

Au service de la SSA et la SST

GeoTracker est un service de surveillance spatiale optique fourni par ArianeGroup depuis 2017.

C’est l’un des systèmes dont dispose actuellement le Commandement de l’Espace (CDE) français pour ses capacités de surveillance SSA (Space Situational Awareness - Connaissance de la situation spatiale par l’utilisation de systèmes de radars ou optiques) et SST (Space Surveillance and Tracking - Suivi de la trajectoire d’un objet sur orbite).

En effet, le CDE s’appuie également sur le radar Graves (Grand Réseau Adapté à la VEille Spatiale), développé depuis la fin des années 1990 par l'Onera (et dont le successeur est en cours de définition), sur les radars Satam (Système d’acquisition et de trajectographie des avions et des munitions) de l’Armée de l’Air et de l’Espace pour la poursuite et la trajectographie précises, sur le réseau de télescopes Tarot (Télescopes à Action Rapide pour les Objets Transitoires), initié en 1995 par le CNRS et opéré depuis 2019 par le Cnes pour le compte des armées, et depuis décembre 2020 sur le réseau WeTrack, commercialisé depuis 2012 par Safran Data Systems.

Le navire Monge de la Marine nationale, opéré par la Direction générale de l’armement (DGA), peut aussi être sollicité pour le suivi d’événements spatiaux particuliers. Fort de ces capteurs, le CDE élabore et entretient le catalogue des objets spatiaux sur orbite, complété par le Cnes sur la base de données orbitographiques américaines.

Le plus grand réseau privé européen de télescopes en 2025

Avec GeoTracker, c’est un réseau de capteurs optiques répartis sur l’ensemble du globe et un centre de commande et de contrôle centralisé qui est proposé depuis 2017 au CDE. Il fournit un service des données de positionnement, d’orbitographie et d’analyse, avec une couverture permanente à 360°.

Il permet plus particulièrement de renforcer la surveillance de l’espace sur l’ensemble des orbites (moyenne, haute et géostationnaire), ainsi que la caractérisation d’objets spatiaux qu’ils soient actifs ou inactifs.

Le 16 décembre, ArianeGroup a annoncé une extension du contrat de service par le CDE, signée avec le ministère des Armées.

Il doit augmenter la capacité de surveillance optique pour les différentes orbites, mais aussi donner lieu à des expérimentations visant à approfondir le recours aux télescopes.

Ainsi, d’ici 2025, GeoTracker devrait devenir le plus grand réseau privé européen de télescopes, avec plus de trente stations réparties à travers le globe, et constiter un inventaire de plusieurs milliers d’objets.

Les données récoltées par le système sont d’ores et déjà maintenues au sein d’un catalogue actualisé et exploitées par ArianeGroup au profit de clients institutionnels et commerciaux, sous la forme de différents services et produits opérationnels gérés de manière sécurisée.

Cette expertise correspond notamment aux futurs besoins européens qui s’expriment dans le Fonds européen de défense (FEDef), lancé l’été dernier et doté de 7 Md€ pour la période 2021-2027. Dans ce cadre, la Commission Européenne a sélectionné ArianeGroup pour la mise en place de deux projets sur la surveillance spatiale, appelés Integral et Sauron.

Déclarations

« La France dispose depuis plus de dix ans d’une véritable capacité de surveillance de l’espace, déclare le général Michel Friedling, commandant du CDE. Mais à l’heure où le nombre de satellites augmente de façon exponentielle, une capacité accrue de surveillance spatiale est décisive pour renforcer notre autonomie stratégique et être capable de répondre aux menaces émergentes de façon rapide et efficace, afin de protéger nos capacités spatiales comme celles de nos alliés européens. GeoTracker est un service très performant et d’une utilisation très fluide car il est capable d’évoluer rapidement en fonction de nos besoins ou de l’ajout de nouveaux paramètres techniques ».

« Avec ce nouveau contrat, ajoute André-Hubert Roussel, président exécutif d’ArianeGroup, la France renforce encore un service performant de surveillance et de protection de ses infrastructures spatiales stratégiques à l’heure où la plupart des nations spatiales prennent progressivement conscience des risques portant qui pèsent sur les systèmes spatiaux, devenus indispensables au fonctionnement de nos sociétés modernes. Ce sont nos compétences historiques dans le domaine des grands systèmes spatiaux et dans l’analyse de l’état de notre espace stratégique qui nous permettent aujourd’hui de contribuer à ces enjeux majeurs pour la sécurité des Européens grâce à nos services uniques comme GeoTracker et des technologies fondées sur les lasers ».