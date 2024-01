Supersonique : Le démonstrateur technologique X-59 a effectué sa sortie d'usine

Une sortie d'usine en direct

C'est en direct que la NASA a dévoilé le X-59, ou que le démonstrateur technologique a plutôt réalisé son sortie d'usine, devant un parterre de dignitaires et autres administrateurs de Lockheed Martin comme de la NASA. Après quelques discours introductifs, exactement dix-neuf minutes après le début de la cérémonie, le voile a été levé sur l'appareil et son nez... Auquel Cyrano aurait peut-être envié la longueur. Ce même nez est surmonté d'une caméra qui reconstituera la vue vers l'avant, sa raison est due à la volonté de ne pas perturber l'écoulement supersonique dilué tout le long de l'appendice de l'appareil. Dans le même ordre d'idée, l'entrée d'air est dissimulée sur le dos, afin d'atténuer la perception du bruit -le nombre d'EpndB ou de décibels perçus au sol- et d'utiliser la voilure en généreux delta à cet effet.

75 dB au sol maximum

Le bruit ressenti au sol lors du passage du démonstrateur technologique à vitesse supersonique ne devrait pas excéder 75 dB en théorie. Ce ressenti acoustique devrait correspondre à un claquement -plutôt vif il est vrai- d'une porte de voiture. De la théorie à la pratique, il est nécessaire de démontrer le bien-fondé des calculs et autres simulations. C'est la raison de l'existence du X-59, mais également de la campagne d'essais en vol qui est d'ors et déjà prévue, sous forme de survol de plusieurs agglomérations à vitesse supersonique avec relevés très précis du bruit et de sa diffusion en fonction d'un certain nombre de critères -et notamment de la météorologie locale-.

Des projets de supersonique en pagaille

Pourquoi ces relevés ? Deux raisons principales l'expliquent. En premier lieu, le transport aérien supersonique qui a fait l'objet de différents projets ces dernières années et même décennies. D'abord à destination des compagnies aériennes (citons parmi les échecs retentissants, le SST version Boeing décliné en plusieurs versions, sans parler des projets de North American -un dérivé du Valkyrie- mais aussi Lockheed) puis à destination de l'aviation d'affaires (MiG en son temps présenta un dérivé du MiG-25, Gulfstream s'y essaya sans succès, Dassault Aviation eut un temps l'ambition de tenter l'aventure supersonique sans réellement diffuser d'images ou de dessins). L'ambition américaine est donc de faire revenir le supersonique sur le devant de la scène, moins les inconvénients liés à la réglementation, c'est la seconde raison : en son temps, Concorde avait été contraint par la FAA de voler à vitesse subsonique au-dessus du continent américain. Démontrer la possibilité d'un vol supersonique à empreinte acoustique atténuée, c'est possiblement faire évoluer la réglementation américaine et donner une chance supplémentaire à l'avion supersonique. Aux alentours de Mach 1,3-1,4, cela semble possible.

X-59 et Overture

Reste qu'entretemps, les prétendants à la course ont pour certains fait une sortie de route ou plutôt de couloir aérien. En clair, l'on comptait pas moins de trois constructeurs potentiels ayant étudié un projet d'appareil supersonique à l'époque du lancement du X-59 ou plutôt de ce qui s'appelait encore le QueSST, acronyme de Quiet SuperSonic Transport ou [avion] de transport supersonique discret. Aerion, Spike et Boom Supersonic. Le plus sérieux, Aerion, avait fait souffler la maquette de son prototype AS2 à l'ONERA avant d'abandonner suite à l'échec de sa seconde levée de fonds. Spike de son côté brille par l'absence d'évolution de son programme et de nouveautés, ne reste que pour seul candidat en lice Boom Supersonic avec son Overture qui a fait une série d'annonces et qui a également montré son démonstrateur technologique XB-1, qui comme le X-59 est un monoréacteur mais qui est équipé d'un J85 (F414-GE-100 pour le X-59). Reste que la prochaine étape sera celle du premier vol du X-59 "Coming soon" comme disent les américains, c'est-à-dire pour bientôt...