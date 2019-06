Supermetal ouvre une nouvelle usine 4.0

Le fabricant français, Supermetal, basé à Sallanches en Haute Savoie depuis 1984, ouvre une nouvelle usine 4.0 qui devrait être opérationnelle à la fin du premier semestre 2019.

Spécialisé, entre autre, dans le secteur de l'aéronautique et de la défense, Supermetal travaille sur l'efficacité de sa production. De la fabrication à l'optimisation, le constructeur offre des solutions complètes dans la supply chain: lors de la livraison, la pièce est entièrement prête à être montée.

Avec cette nouvelle usine, Supermetal triple son espace de production. Elle compte sept nouvelles machines, seize personnes pour les piloter et lance une campagne de recrutement dont les annonces sont postées sur la plateforme Air&Jobs.

Avec la création de sa nouvelle usine, Supermetal s'équipe des technologies 4.0 comme les robots et les nouveaux systèmes numériques. Pour optimiser et rendre plus performant les postes de travail, Supermetal compte numériser les données Data et robotiser toutes ses machines. On ne peut, cependant, pas parler d'Intelligence artificielle mais plutôt d'auto-adaptation de la production.

Supermetal affiche actuellement un chiffre d'affaires de 10M$. Le fabricant prévoit de doubler ce chiffre en 2021.