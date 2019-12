Sunrise : Qantas fait le choix de l'Airbus A350-1000

Qantas Airways a retenu l'Airbus A350-1000 pour assurer ses futurs vols directs au départ de Sydney, Melbourne à destination de Londres et de New York dans le cadre de son projet Sunrise. La compagnie aérienne a exprimé un besoin pour 12 Airbus A350-1000 propulsés par des moteurs Rolls-Royce Trent XWB et dotés d'un réservoir supplémentaire pour assurer ces futurs vols longs de 21 heures. Cette décision est l'aboutissement de plusieurs mois d'échanges et d'évaluation entre Qantas Airways, Airbus et Boeing. Le constructeur américain proposait le Boeing 777-8. La commande n'est pas encore signée mais Airbus a repoussé les créneaux de livraisons des premiers A350-1000 d'un mois à mars 2020 afin de donner à Qantas Airways le temps de finaliser avec les syndicats de pilotes et de navigants commerciaux les modalités contractuelles de leurs missions lors de ces futurs vols de plus de 20 heures qui nécessitent un ré-aménagement des règles qui régissent les temps de repos. Il faudra aussi obtenir le feu vert des autorités australiennes de l'aviation civile.