Sukhoï SU-35 pour l'Egypte, marché européen de défense, cyberattaques et transport aérien, cette semaine dans Air et Cosmos

• PROGRAMMES ET DÉVELOPPEMENT

Avions de combat : l’Egypte va s’équiper de Sukhoï SU-35

• DÉFENSE

Industrie : pénétrer le marché européen

• DRONES

Réglementation : l’Aesa s’active sur la question de l’U-Space

• TRANSPORT AÉRIEN

L’Outre-mer prêt à redécoller

Cybersécurité : les attaques sur les compagnies aériennes leur coûtent très cher

Les Matins du CEPS en ligne : quelles perspectives pour le transport aérien

• ESPACE

ISS : clap de fin pour le H-2B et le HTV

Watt & Well : fière de travailler pour Ariane 6

Banque Jefferies : extrait de "Equity research: USA : Defense & Aerospace Electronics", May 20th, 2020. Plus d'autres contenus Premium à découvrir.

