Suisse: Crash aérien

Omerta

Un F-5E Tiger II de l’armée de l’air suisse s’est crashé le 26 mai dernier près de la station de ski de Melchsee-Frutt (Canton d’Obwald, au centre de la Suisse). Le pilote a pu s’éjecter à temps. Les raisons de l’accident restent toujours indéterminées, et les différentes instances gouvernementales (Parlement, ministère de la défense, Présidence) n’ont publié aucun communiqué sur le sujet. Les vols des F-5, suspendus dans la foulée de l’accident, ont repris vendredi dernier.

Comment la Suisse utilise ses F-5

Selon la presse suisse, le F-5 prenait part à un entraînement « au combat aérien au profit de deux chasseurs F/A-18 ». Lors d’une interpellation au Parlement de la Confédération en 2019, la députée Priska Seiler Graf avait indiqué que les 26 F-5 Tiger « servent de cible, jouent le rôle d’agresseurs lors d’entraînements de combat aérien ». Les F-5 sont également utilisés pour des missions d’entraînement dans le domaine de la guerre électronique, des missions de police aérienne de jour, ainsi que la surveillance de la radioactivité de l’air. Un F-5 s’était également écrasé en 2016 à l’occasion d’un entraînement, suite à une collision en vol avec un autre appareil.

Air 2030

Cet accident intervient alors que la Suisse compte renouveler sa flotte d’avions de combat dans le cadre de l'appel d'offres Air 2030. En septembre dernier, l’achat de nouveaux appareils avait été approuvé par référendum, pour remplacer les F-5 Tiger II et les F/A-18 Hornet. Plusieurs avionneurs sont sur les rangs, dont Dassault Aviation le Rafale, Airbus et son Typhoon, Lockheed Martin et son F-35, et enfin Boeing qui propose le Super Hornet.