Succès d’un tir d’essai de missile M51

Peu de détails

Mercredi 28 avril au matin, visiblement aux alentours de 10 heures, la Direction générale de l’armement (DGA) a mené un tir d'essai du missile mer-sol balistique M51, sans charge nucléaire militaire, depuis son site d’essais de missiles, situé entre Biscarosse et Mimizan, dans les Landes, sur la côte Atlantique.

L’engin est parti en direction de la mer.

La presse locale s’est fait écho d’un « gros boum » entendu et « ressenti » par la population dans la région de Biscarrosse et Mimizan, constatant que le site était étroitement surveillé depuis près d’une semaine, avec une importante présence des forces de l’ordre et l’interdiction de baignade et de pratique des activités nautiques sur le littoral.

Retombée dans l’Atlantique Nord

Selon le communiqué de presse du ministère des Armées diffusé environ 90 minutes après l’essai, la ministre Florence Parly a exprimé sa « grande satisfaction ».

Elle a adressé ses « très vives félicitations à l’ensemble du personnel du ministère des Armées, du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) et des partenaires industriels qui ont œuvré à sa réussite » – en premier lieu ArianeGroup, le maître d'œuvre industriel du missile.

Le ministère précise que le missile a été suivi tout au long de sa phase de vol par les moyens de DGA, avec une zone de retombée située « en Atlantique Nord, à plusieurs centaines de kilomètres de toute côte », pour d’évidentes raisons de sécurité.

Le précédent essai d’un M51 depuis les Landes remonte au 30 septembre 2015.