Succès titan-esque pour le télescope James Webb de la Nasa

Chaque fin de semaine, une image qui a fait l’actualité ou retenu notre attention. Le 1er décembre, la Nasa a dévoilé les premières images de la plus grosse lune de Saturne, prises par le télescope spatial James Webb. On y distingue l'atmosphère, de gros nuages, une mer et des éléments de surface.

Un objet distant de 1,4 milliard de kilomètres Située en moyenne à une distance de 1 429 400 000 kilomètres de la Terre, Titan est la plus grosse lune de Saturne, très difficile à observer. Les premières images de Titan prises par télescope spatial James Webb ont été dévoilé le 1er décembre par la Nasa. Elles ont été réalisées le 4 novembre précédent à l’aide de la caméra NirCam, dans le proche infrarouge. L'Université Paris Cité à l’honneur C’est une équipe française qui a été la première à l’étudier, le 5 novembre. Sébastien Rodriguez, membre de l'équipe de l'Université Paris Cité, a confié son enthousiasme à la Nasa : « Quel réveil ce matin (heure de Paris) ! Beaucoup d'alertes dans ma boîte aux lettres ! Je suis allé directement à mon ordinateur et j'ai commencé tout de suite à télécharger les données. A première vue, c'est tout simplement extraordinaire ! Je crois que nous voyons un nuage ! » Détails extraordinaires En effet, sur l’image de gauche, les points brillants sont des nuages proéminents de la basse atmosphère, dans l'hémisphère nord. A droite apparaît ce qui est considéré comme une mer de méthane (Kraken Mare), des dunes de sable de couleur sombre (Belet), et un élément à l'albédo brillant (Adiri). Observations surprenantes, à compléter Gilles Dawidowicz, vice-président de la Société Astronomique de France, nous partage son enthousiasme : « Le James Webb Space Telescope n'a pas fini de nous éblouir. Depuis qu'il est à poste autour du point de Lagrange L2 et son début de moisson, les images du ciel profond ne cessent de nous surprendre tant par leur beauté esthétique que par leur finesse, leur résolution, leur piqué. Mais tout récemment, ce sont des images de corps planétaires du système solaire qui épatent la communauté des planétologues dont la toute dernière ciblant Titan, le plus gros satellite naturel de Saturne. Prise en infrarouge, cette photographie permet de traverser l'épaisse et brumeuse atmosphère de cette lune froide. Les points brillants sont de vastes nuages proéminents situés dans l'hémisphère Nord. Plusieurs caractéristiques importantes de la surface sont soulignées : Kraken Mare est probablement une mer de méthane ou d'éthane liquide, Belet est composé de dunes de sable de couleur sombre et Adiri est un élément d'albédo brillant. Ces nouvelles observations seront complétées en mai ou en juin 2023 par de nouvelles observations, qui nous en sommes sûrs, devraient encore nous émerveiller.... et peut-être aider encore un peu plus les scientifiques à mieux comprendre la dynamique complexe de cette atmosphère très particulière... »