Stratolaunch se lance dans l'hypersonique

Talon-A

Le 30 mars, Stratolaunch a annoncé développer un véhicule hypersonique réutilisable conçu pour être lancé à partir de l’avion géant hexamoteur de la même société. Ce véhicule hypersonique, Talon-A sera propulsé par un moteur fusée à propergol liquide, sera lancé de l'hexaréacteur et volera à des vitesses de Mach 5 à Mach 7 avant de revenir atterrir de manière classique. Il pourra également décoller comme un avion, par la seule poussée de son moteur fusée, projet qui sera probablement envisagé dans un second temps.

Banc d'essais volant

« Le Stratolaunch Talon-A est un banc d’essai flexible et à grande vitesse conçu pour la défense hypersonique et la recherche et le développement hypersonique », a commenté Stratolaunch. En clair, les Etats-Unis cherchent à rattraper l'avance acquise dans ce domaine aussi bien par les russes que les chinois.

Dès 2022

Stratolaunch envisage d'exploiter Talon-A dès 2022. D’ici 2023, Stratolaunch prévoit soutenir plusieurs missions Talon-A, avec jusqu’à trois Talon-A transportés par l’hexamoteur à la fois. "Cette capacité unique permet de multiples possibilités de vol hypersonique sur une seule journée ou le lancement quasi simultané de trois véhicules Talon, qui peuvent soutenir des scénarios opérationnels spécifiques", commente Stratolaunch.

Talon-A mesurera 8,5 mètres de long avec une envergure de 3,4 mètres et une masse totale d’environ 2, 7 t au lancement. Stratolaunch n’a pas divulgué de détails sur le système de propulsion du véhicule, mais selon toute vraisemblance, il sera fourni par une autre société.