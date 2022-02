Stratégie de flotte : American Airlines veut plus de Boeing 737 MAX plus vite

30 Boeing 737 MAX 8 de plus sur 2022 et 2023

Jouant sur les souplesses contractuelles proposées par les constructeurs, American Airlines a décidé de prendre 30 Boeing 737 MAX 8 supplémentaires par rapport à son calendrier initial. La compagnie aérienne a ainsi transformé en achats fermes des droits d'achats sur sept exemplaires en 2022 et 23 autres en 2023 avec des livraisons de 15 Boeing 737 MAX 8 sur 2023 et des 15 autres sur 2024. Cela s'ajoute aux appareils qui étaient déjà programmés. Il s'agit de profiter de la croissance du trafic intérieur américain qui a retrouvé sa dynamique d'avant la pandémie

Reprise plus lente sur le long-courrier

Le rythme s'annonce, par contre, toujours plus lent sur le long-courrier. Les Boeing 737 MAX 8 supplémentaires s'accompagnent de reports de livraisons sur des Boeing 787-9 initialement attendus à partir de janvier 2023 et désormais repoussés à la fin de l'année prochaine et s'échelonnant jusqu'en 2027. American Airlines ne réceptionnera finalement que quatre Boeing 787-9 sur l'ensemble de l'année 2023. A fin décembre 2021, American Airlines avait encore 25 Boeing 787-9 à réceptionner avec un calendrier initial de livraisons prévu dans le "Purchase Agreement No. 3219" en date du 15 octobre 2008 qui a déjà été modifié à plusieurs reprises par American Airlines.

Boeing 787 : des problèmes qualité qui ont aussi "bon dos"

Il est évident que la suspension des livraisons des Boeing 787 par la FAA tant que les problèmes qualité identifiés n'auront pas été résolus est mis en avant par certains pour expliquer la décision d'American Airlines qui a déjà touché des pénalités. Sauf que les livraisons du Boeing 787 doivent reprendre d'ici la fin du premier semestre 2022 et que American Airlines ne devait prendre ses exemplaires "qu'à partir de janvier 20233. Les problèmes qualité ont aussi "bon dos", parfois, et c'est plutôt la lenteur de la reprise sur le long-courrier qui explique la décision de la compagnie aérienne américaine.