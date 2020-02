Stéphane Mayer devient président du CIDEF

Stéphane Mayer, président de Nexter et co-président de KNDS, ainsi que président du GICAT, succède à Eric Trappier à la présidence du CIDEF. Le CIDEF ou Conseil des Industries de Défense Françaises est une association qui réunit les groupements professionnels de l’industrie française de défense, soit le GICAN - Groupement des Industries de Construction et Activités Navales, le GICAT - Groupement des Industries Françaises de Défense et de Sécurité Terrestres et Aéroterrestres et le GIFAS - Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales. La présidence du CIDEF est assurée tour à tour par les présidents des trois groupements sectoriels. Président du GIFAS, Eric Trappier, président de Dassault Aviation, laisse donc logiquement sa présidence au président du GICAT, Stéphane Mayer, qui a déclaré à cette occasion : "Je m’associe évidemment à l’ensemble des industriels représentés par le CIDEF, qui expriment leur reconnaissance à Eric Trappier pour le remarquable travail de promotion des savoir-faire de l’industrie de défense française, de valorisation de ses compétences et le soutien fort à son développement à l’international, mené depuis janvier 2018. Je suis honoré de lui succéder et m’inscris dans la continuité de ces actions. ».