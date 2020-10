Stelia Aerospace lance "Opera", son nouveau fauteuil classe affaires

Stelia Aerospace vise le marché des monocouloirs long courrier comme l'Airbus A321LR ou XLR. L'équipementier vient de lancer un tout nouveau modèle de siège classe affaires, baptisé "Opera", destiné à ce type d'appareils et proposant les mêmes standards que sur les vols long-courriers gros porteurs.

Les "trois FFF" sont respectés

Le siège, le plus large disponible sur le créneau des monocouloirs, est transformable en lit totalement horizontal (full flat), avec un accès direct au couloir (full access) et un niveau d'intimité accrue, grâce à une porte intégrée (full privacy). Le siège est par ailleurs équipé d'un écran HD extra large de 20'' (50,8 cm), de davantage de rangements avec un compartiment fermé et une zone de rangement pour PC portable, et une tablette large et stable pour les repas, escamotable sous la tablette cocktail. Le siège dispose aussi d'accoudoirs réglables et d'une lumière d'ambiance et son design général a été simplifié pour que son poids et son coût soit optimisé.