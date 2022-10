Station spatiale internationale : un Progress en chasse un autre

Du fret pour l’Expedition 68

Le 26 octobre à 0 h 20 UTC, le ravitailleur automatique russe Progress MS-21 / 82P a été lancé vers la Station spatiale internationale, depuis le cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan.

Le vaisseau embarquait un peu plus de 2,5 t de vivres, matériel et ergols (1 357 kg dans sa partie cargo pressurisée, 420 l d’eau, 41 kg d’azote et 702 kg d’ergols), à destination des sept membres de l’équipage de l’Expedition 68 (les Russes Sergueï Prokopiev, Dmitri Petelin et Anna Kikina, les Américains Frank Rubio, Nicole Mann et Josh Cassada, et le Japonais Koichi Wakata).

La ronde des Progress

Après deux jours de voyage, le Progress MS-21 s’est amarré au module Poisk de l’ISS, le 28 octobre à 2 h 49, en lieu et place du Progress MS-19, qui avait libéré le port d’attache le 23 octobre à 22 h 45.

Le Progress MS-19, qui avait été lancé le 15 février dernier, sera ainsi resté 248 jours amarré à la station (au lieu des 180 jours nominaux), ce qui est encore loin du record du Progress MS-14, resté pour sa part amarré 367 jours.

Le Progress MS-19 a été désorbité le 24 octobre à 1 h 51, puis s’est désintégré dans l'atmosphère au-dessus du Pacifique Sud environ 35 minutes plus tard.

Le Progress MS-20, lancé pour sa part le 3 juin dernier, est toujours amarré à l’arrière du module Zvezda de l’ISS.

Le Progress MS-21 marquait le 174e vol d'un vaisseau de ravitaillement russe depuis janvier 1978, à l’époque de la station soviétique Saliout 6.

Prochains ravitailleurs

D’ici la fin de l’année, l’ISS doit être ravitaillée par deux nouveaux vaisseaux automatiques américains.

Le premier, le Cygnus NG-18 de Northrop Grumman (baptisé S.S. Sally Ride, en l’honneur de la première Américaine de l’espace), doit décoller le 6 novembre depuis l’île de Wallops, en Virginie.

Devrait suivre douze jours plus tard le Dragon CRS 26 de SpaceX, depuis le Centre spatial Kennedy, en Floride, qui embarquera une nouvelle paire de panneaux solaires i-Rosa.

Retard de l’HTV-X

Le nouveau vaisseau ravitailleur japonais de l’ISS, le HTV-X, voit son vol inaugural décalé de janvier 2023 à janvier 2024.

Son lanceur, le H3, devrait pour sa part entrer en service en mars prochain.

Le HTV-X est une version améliorée et modernisée de l'HTV (H-II Transfer Vehicle), qui a été utilisé de 2009 à 2020, essentiellement pour ravitailler le segment nippon Kibo.

Il sera capable d’embarquer 5,82 t de fret (dont 4,07 t dans sa soute pressurisée), contre 4 t pour son prédécesseur.