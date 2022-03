STAT MedEvac commande 10 nouveaux hélicoptères Airbus H135

Une commande de 10 H135...

STAT MedEvac, client d'Airbus depuis près de 40 ans, s'est engagé à commander 10 nouveaux hélicoptères H135 dans le cadre d'une initiative de renouvellement de sa flotte pour ses opérations médicales aériennes. La flotte totale d'Airbus de STAT, composée d'appareils des familles H135 et H145, est répartie sur 18 bases. "En remontant au premier EC135 nord-américain, nous avons été un opérateur clé du H135 tout au long de ses mises à niveau et évolutions."

STAT MedEvac opère des hélicoptères Airbus depuis le début de ses opérations en 1985 et a une longue histoire avec la famille H135 - la société est en fait à l'origine du le premier programme d'ambulance aérienne en Amérique du Nord à exploiter l'EC135 en 1997, le premier programme IFR monopilote avec un EC135 dans les services médicaux d'urgence par hélicoptère (HEMS) américains, le client de lancement de la dernière variante du H135 en Amérique du Nord et le client de lancement de la version équipée d'Helionix en 2019. Le fournisseur de transport de soins intensifs basé en Pennsylvanie est le bras clinique du Centre de médecine d'urgence de Pennsylvanie occidentale, et est également le plus grand système de transport médical à but non lucratif et à marque unique de l'est des États-Unis.

"STAT MedEvac est devenu un élément clé du succès du H135 sur le marché médical aérien, et Airbus est extrêmement fier de soutenir les missions de sauvetage qu'ils effectuent chaque jour", a déclaré Romain Trapp, président d'Airbus Helicopters, Inc. et responsable de la région Amérique du Nord. Le H135 peut être équipé d'un large éventail de configurations SMU, offrant un accès direct et un grand espace pour les soins aux patients. Airbus Helicopters est le principal fournisseur d'hélicoptères pour le secteur du transport médical aérien, fournissant environ 55 % des 2 600 hélicoptères EMS volant dans le monde aujourd'hui et plus de la moitié de tous les nouveaux hélicoptères médicaux aériens vendus au cours de la dernière décennie aux États-Unis.