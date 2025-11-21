Starship : crise à Starbase avec une nouvelle explosion

Coup dur pour le Starship en pleine entrée en scène de la version 3 ! Hier, jeudi 20 novembre, SpaceX sortait le premier exemplaire du booster, le premier étage, de cette version plus puissante. Mettant définitivement fin à la longue séquence d’essais avec la version 2. Mais lors d’un test de préparation au décollage, une explosion a éventré le booster, identifié comme « Booster 18 ». Il est définitivement inutilisable.

L’explosion a été vue dans le direct de la chaîne Lab Padre, qui « espionne » en temps réel toutes les activités de Starbase. L’accident, qui n’a pas fait de victime, a eu lieu dans la nuit, à peine 24 heures après la sortie du hangar d’assemblage. Dans un communiqué , SpaceX a précisé que le Booster 18 a souffert d’une anomalie du système de gaz en amont de tests de résistance structurelle. Il n’y avait pas de carburant à bord. Ces tests devaient être réalisés avant d’installer les 33 moteurs Raptor. Un vol test était envisageable d’ici la fin de l’année selon des calendrier optimistes. Encore plus difficile d’y croire désormais.