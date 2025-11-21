Starship : crise à Starbase avec une nouvelle explosion

L’arrivée de la Version 3 du Starship va souffrir de nouveaux retards. Lors d’un test préparatoire, le booster semble avoir explosé.
Coup dur pour le Starship en pleine entrée en scène de la version 3 ! Hier, jeudi 20 novembre, SpaceX sortait le premier exemplaire du booster, le premier étage, de cette version plus puissante. Mettant définitivement fin à la longue séquence d’essais avec la version 2. Mais lors d’un test de préparation au décollage, une explosion a éventré le booster, identifié comme « Booster 18 ». Il est définitivement inutilisable.
L’explosion a été vue dans le direct de la chaîne Lab Padre, qui « espionne » en temps réel toutes les activités de Starbase. L’accident, qui n’a pas fait de victime, a eu lieu dans la nuit, à peine 24 heures après la sortie du hangar d’assemblage. Dans un communiqué, SpaceX a précisé que le Booster 18 a souffert d’une anomalie du système de gaz en amont de tests de résistance structurelle. Il n’y avait pas de carburant à bord. Ces tests devaient être réalisés avant d’installer les 33 moteurs Raptor. Un vol test était envisageable d’ici la fin de l’année selon des calendrier optimistes. Encore plus difficile d’y croire désormais.
Cet incident surgit au mauvais moment pour le Starship. La version 3 doit être celle du premier vol orbital, et doit servir à de nombreux tests cruciaux pour les opérations du Starship, dont le transfert de carburant ou les premières missions lunaires en mode cargo. Agacée par les retards du développement, et sur fond de tensions entre Elon Musk et Donald Trump (qui semblent s'apaiser aujourd'hui), la Nasa avait fait le choix de remettre en question la sélection du Starship comme atterrisseur lunaire des missions Artemis 3 et 4, celles du retour. De son côté, Blue Origin s'apprête à faire décoller un premier démonstrateur de son alunisseur Blue Moon et vient d'annoncer une version plus lourde de New Glenn.
