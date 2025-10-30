Chaque fin de semaine, une image qui a fait l’actualité ou retenu notre attention. Le 13 octobre dernier, le onzième essai en vol du mégalanceur de SpaceX était équipé des dernier moteurs Raptor V2.
Dans la nuit du 13 au 14 octobre dernier (23 h UTC), SpaceX a procédé au Flight 11, le dernier essai en vol de son mégalanceur Starship dans sa version Block 2.
Le premier étage, le Super Heavy Booster n°15, avait été transféré quatre jours plus tôt vers le premier pas de tir orbital OLP (Orbital Launch Pad) de Starsbase, près de Boca Chica au sud du Texas.
L’image a été prise au moment de l’installation sur la table de lancement OLM (Orbital Launch Mount), un immense « tabouret » à six pieds d’environ 18 m de haut.
Apparaissent en gros plan dans la baie de propulsion de l’étage les 33 moteurs-fusée Raptor 2, dont 24 avaient déjà servi le 6 mars dernier pour l’essai en vol Flight 8.
Ces moteurs-fusée dits « méthalox » fonctionnent avec un mélange méthane et oxygène liquides.
La version 3 du Raptor promet un allègement de masse considérable et un gain significatif en puissance.
Sur son blog Exploration spatiale, Pierre Brisson, président-fondateur de la Mars Society en Suisse, rappelle que le Raptor 3 a été tiré au banc pour la première fois en août 2024, succédant à une lignée de moteurs développés durant 15 ans par SpaceX avec une stratégie inspirée par Elon Musk « vers la perfection dans la propulsion chimique ».
