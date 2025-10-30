Moteurs pour la plupart d’occasion

Dans la nuit du 13 au 14 octobre dernier (23 h UTC), SpaceX a procédé au Flight 11, le dernier essai en vol de son mégalanceur Starship dans sa version Block 2.

Le premier étage, le Super Heavy Booster n°15, avait été transféré quatre jours plus tôt vers le premier pas de tir orbital OLP (Orbital Launch Pad) de Starsbase, près de Boca Chica au sud du Texas.

L’image a été prise au moment de l’installation sur la table de lancement OLM (Orbital Launch Mount), un immense « tabouret » à six pieds d’environ 18 m de haut.

Apparaissent en gros plan dans la baie de propulsion de l’étage les 33 moteurs-fusée Raptor 2, dont 24 avaient déjà servi le 6 mars dernier pour l’essai en vol Flight 8.

La quintessence des-moteurs fusée

Ces moteurs-fusée dits « méthalox » fonctionnent avec un mélange méthane et oxygène liquides.

La version 3 du Raptor promet un allègement de masse considérable et un gain significatif en puissance.

Sur son blog Exploration spatiale, Pierre Brisson, président-fondateur de la Mars Society en Suisse, rappelle que le Raptor 3 a été tiré au banc pour la première fois en août 2024, succédant à une lignée de moteurs développés durant 15 ans par SpaceX avec une stratégie inspirée par Elon Musk « vers la perfection dans la propulsion chimique ».