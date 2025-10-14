Dernier Starship avant la génération 3

Cinquième vol d’essai de 2025

SpaceX a procédé dans la nuit du 13 au 14 octobre au onzième essai en vol transatmosphérique de son mégalanceur Starship (Flight 11), le cinquième de l’année et le dernier dans la version Block 2, c’est-à-dire équipée des moteurs-fusée Raptor de deuxième génération.

C’était également la dernière fois qu’était utilisé avant sa modernisation le pas de tir orbital n°1 du centre d’essais de SpaceX à Boca Chica, au sud du Texas.

L’étage inférieur, le Booster n°15, effectuait pour l’occasion son deuxième vol : il avait déjà servi lors du vol d’essai Flight 8, le 6 mars dernier, durant lequel il avait été majestueusement récupéré sur la tour de lancement géante Mechazilla, manœuvre qui n’a pas été retentée depuis.

Objectifs équivalents

Flight 11 devait suivre un profil similaire aux deux vols précédents, réalisés les 27 mai (échec) et 26 août dernier (succès), toujours sans retour des étages sur le site de lancement.

Cinq objectifs principaux étaient affichés :

tester une nouvelle configuration de freinage moteur de l’étage inférieur pour améliorer la stabilité en descente ;

rallumer en vol un moteur Raptor de l’étage supérieur, étape cruciale pour les manœuvres orbitales qui permettront au Starship de mener des missions vers la Lune et au-delà ;

déployer huit simulateurs de satellites de nouvelle génération de la constellation Starlink (mais sans satellisation) ;

effectuer une manœuvre de retour dynamique de l’étage supérieur, simulant un retour final sur son pas de tir ;

soumettre le bouclier thermique de l’étage supérieur à des contraintes extrêmes lors de sa rentrée atmosphérique, avec plusieurs zones de tuiles volontairement retirées.

Vol parfait

Le vol d’essai Flight 11 a débuté le 13 octobre à 23 h 23 UTC.

L’étage inférieur a fonctionné nominalement, une seule anomalie intervenant lors de la phase de retour en arrière avec l’extinction d'un Raptor – qui s’est finalement rallumé lors du freinage final à la surface des eaux du golfe du Mexique.

Les simulateurs Starlink ont correctement été déployés à l’issue de la coupure du moteur du deuxième étage.

Un seul moteur Raptor a ensuite été rallumé, avant le retour dans l’atmosphère qui, contrairement au vol précédent, a visiblement peu détérioré le revêtement thermique du vaisseau, et ce malgré le retrait de plusieurs tuiles.

Le vol s’est achevé au bout de 66 minutes dans l’océan Indien, au large des côtes de l’Australie, avec un amerrissage contrôlé et en douceur, l’étage supérieur explosant comme prévu après s’être immobilisé puis renversé.

Bref, un vol parfait pour clôturer le chapitre Block 2 du mégalanceur.

Place désormais au Block 3, plus grand et plus performant, avec la promesse de réaliser les premières satellisations et les premiers transferts d’ergols indispensables aux vols futurs du Starship.

Rendez-vous « début 2026 »…