Starlux Airlines débarque dans le fret aérien avec l'Airbus A350F

Starlux Airlines veut faire du fret aérien avec l'Airbus A350F

L'Airbus A350F enregistre un nouveau et dixième client : la compagnie aérienne taïwanaise Starlux Airlines qui commande ferme cinq exemplaires. L'appareil, toujours en cours de développement pour atteindre les 111 tonnes de charge marchande vendues par l'avionneur, compte désormais 55 ventes fermes dont désormais 18 en Asie-Pacifique. Avant Starlux Airlines, Singapore Airlines, puis Cathay Pacific Airways avaient respectivement acquis sept et six exemplaires.

Des Airbus A330-900 en propre

Starlux Airlines, qui opère déjà quatre Airbus A330-900 dans le cadre de contrats de leasing, en acquiert trois en propre. Les appareils sont aménagés dans une configuration bi-classe avec 28 fauteuils en classe Affaires et 269 sièges en classe Economie. Soit un total de 297 passagers. Pour ses A350-900, la compagnie aérienne a fait le choix d'un aménagement en quatre classes : quatre fauteuils en Première, 26 en classe Affaires, 36 sièges en Premium Economie et 240 en classe Economie, ce qui donne un total de 306 passagers.

Encore 14 Airbus A350-900 et A350-1000 à réceptionner

Starlux Airlines compte quatre A350-900 en flotte dont un pris en leasing. Le transporteur a encore six A350-900 à réceptionner aux côtés de huit A350-1000.