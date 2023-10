Star Alliance inaugure son tout nouveau salon à Roissy CDG 1

Le jeudi 12 octobre, Star Alliance a inauguré son tout nouveau salon au terminal 1 de Roissy CDG. A partir du 13 octobre, il sera accessible aux passagers de Première classe et de classe affaires, ainsi que les détenteurs du statut Star Alliance Gold sur les vols des compagnies membres au départ des portes d'embarquement 10 à 38 du Terminal 1. Les membres éligibles des programmes United Club et Club Feuille d'Erable d'Air Canada pourront également accéder au salon. Les autres passagers pourront aussi prochainement accéder au salon moyennant un droit d'entrée.

Le nouveau salon, situé côté pistes, après les contrôles d'immigration et de sûreté, peut accueillir jusqu'à 300 passagers et s'étend sur une surface totale de 1 300 m2. Il a été conçu par le cabinet d'architectes Gensler, qui avait déjà créé en 2013 le salon de Star Alliance à l'aéroport de Los Angeles.

Le salon présente une ambiance générale de style parisien et français avec de nombreuses photographies noir et blanc présentant des monuments emblématiques de la capitale comme la Tour Eiffel. Parmi les éléments phares du nouveau salon, citons un bar d'accueil avec un large choix de boissons, un très élégant bar à vins mettant à l'honneur le maître vigneron Gérard Bertrand et des vins du Sud de la France, ainsi qu'un salon de thés proposant une sélection du monde entier. Le salon présente aussi une vaste zone de restauration, plusieurs douches, une zone VIP, de nombreux espaces de repos, un jardin d'hiver et un grand patio extérieur. Star Alliance dispose désormais de deux salons en service au Terminal 1. Le premier salon, rénové en 2019 et situé avant les contrôles de sûreté au niveau 10, accueillera dorénavant les passagers partant sur des vols intra-Schengen depuis les portes 50 à 78, ainsi que les clients de divers programmes d'accès aux salons partant de toutes les portes. Concernant les salons internationaux, le nouveau salon de Paris est le septième de Star Alliance dans le monde, après Los Angeles, Rome-Fiumicino, Sao Paulo, Buenos Aires, Amsterdam et Nagoya.